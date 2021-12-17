新华社东京12月17日电（记者刘春燕）日本央行17日在结束为期两天的货币政策会议后宣布，继续维持超宽松货币政策，不过央行为应对新冠疫情而推出的企业融资政策到期后将部分退出。

日本央行表示，日本距离2%的通胀目标仍有差距，央行将维持超宽松货币政策不变，继续将短期利率维持在负0.1%的水平，并通过购买长期国债，使长期利率维持在零左右。

日本央行还表示，为应对疫情而采取的大规模购买商业票据和企业债政策拟在明年3月底到期结束，操作规模将恢复至疫情前水平。然而，考虑到中小企业特别是服务业经营环境依然严峻，中小企业融资优惠政策拟延长半年至明年9月底。

日本央行行长黑田东彦当天在记者会上表示，为抑制通胀，欧美一些央行近日开始收紧货币政策，新兴市场国家特别是亚洲国家应该不会受到大的冲击。目前来看，日元疲软整体利好日本经济复苏，日本央行将继续关注国际市场汇率走向。

黑田东彦表示，日本央行的政策立场不会马上作出调整。他重申，日本央行将继续坚持2%的通胀目标，如有必要将毫不犹豫推出进一步的宽松措施。

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