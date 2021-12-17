新华社北京12月17日电（国际观察）美国供应链危机拖累全球

新华社记者

临近岁末，美国供应链危机持续发酵，引发国际舆论关注。据《日本经济新闻》报道，美国与亚洲的航线上，海运企业为谋求更高利润，优先将空集装箱从美国发往“世界工厂”中国，削减发往日本等国的运力。

分析人士认为，上述乱象显示美国供应链危机已外溢影响到亚太地区乃至全球，且引发连锁反应，给世界经济复苏带来巨大挑战。

进出口不畅给世界添堵

“今年出口运输成本比去年上涨了30%。”在8日的美国国会参议院听证会上，内布拉斯加州查普曼市农场主诺曼·克鲁格抱怨说，供应链紊乱导致他的企业物流成本上升、交货时间延长，订单被迫取消。

物流已经成为影响美国出口的重要障碍。

进口方面，在西海岸的洛杉矶港和长滩港，巨轮排起长龙，数以万计装满货物的集装箱无法上岸。以洛杉矶港为例，8月中旬每艘货轮在港口的等待卸载时间为6天，现在已经增加到10至12天。

美国笛卡尔-达塔明公司数据显示，今年1至10月，亚洲海运输往美国的集装箱总运量同比大增23.9%。中美航线每标箱运费从2019年的1500美元，一度暴涨到今年夏季的2.8万美元，目前仍高达约8400美元。

美国供应链问题专家、亚利桑那州立大学教授戴尔·罗杰斯说：“显示供应链紧张程度的月度美国物流经理人指数11月高达73.4，作为主要分项指标的仓储价格指数达到历史最高水平。”

澳大利亚经济学家郭生祥指出，作为世界头号经济体，美国已成为全球供应链主要短板，显著拖累经贸伙伴，给世界经济造成难以估量的损害。

供应链危机源于美弊政

谈到美国供应链危机根源，不少业内分析都指向美国弊政。

美国《福布斯》杂志日前指出，本轮供应链混乱始于特朗普政府发动贸易战，这造成严重供需波动，特别是美国从中国进口激增。

最初，美国商家赶在美方对中国产品加征关税前增加库存，而后为防贸易战升级继续囤货，此后新冠疫情又使美国对中国商品的依赖度进一步增加，中美航线愈加繁忙。

分析人士指出，美国企业在进口中国商品时考虑的已不再是成本，而是能否储备足够的货源。

船运企业为满足不断增长的需求，不得不增加中美航线运力并改变原有航期和航线，为抢运中国进口商品不惜装载大量空集装箱从西海岸返回中国。

洛杉矶港执行董事吉恩·塞罗卡接受《时代周刊》采访时表示，特朗普政府发动贸易战伤害了美国出口商特别是农民。在洛杉矶港，满箱进出口比例是5比1，“这意味着我们最大的出口产品是空气”。

世界海运理事会首席执行官约翰·巴特勒说，供应链问题根源不在船运公司，而在美国政府充满不确定性乃至相互矛盾的政策。

罗杰斯告诉记者，随着新冠疫情持续，供应链危机将继续存在。只要特朗普时期的关税政策保持不变，集装箱运输将变得越来越不平衡。

供应链焦虑短期难缓解

分析人士认为，美国供应链危机牵涉面广，积重难返，短期很难缓解。

首先，受巨额财政刺激、假日消费等因素影响，近期美国从亚洲进口商品需求持续升温。据日本物流新闻网站报道，截至11月，亚洲10个国家和地区发往美国的海上集装箱运量连续17个月同比增长，当月中国内地发出的运量占比达64.1%。

这一方面证明，中美经济深度融合无法“脱钩”；另一方面表明，美国旺盛需求会让国际航运“主动脉”继续承压。

其次，因抗疫不力，本周美国累计新冠确诊病例已超过5000万例，累计死亡病例超过80万例。疫情“寒冬”进一步加剧美供应链梗阻。

再次，美国物流结构性症结依旧，卡车司机紧缺等问题未见改善。美国货车运输协会称，美卡车司机严重不足，缺额高达8万人，这一缺口今后还会迅速扩大。物流困境短期内难以解决。

新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授顾清扬指出，美国供应链危机有长期化趋势，各国要早做准备，趋利避害。（参与记者：黄恒、彼得·莫兹、刘春燕、蔡蜀亚、傅云威）

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