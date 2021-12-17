人民网北京12月17日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持17日例行记者会。记者会实录如下：

中新社记者：12月13日至17日，《联合国反腐败公约》第九届缔约国会议在埃及召开。请问中方对今后反腐败国际合作和全球反腐败治理有何立场、关切和期望？

汪文斌：《联合国反腐败公约》是反腐败领域最具权威性和影响力的全球性法律文件。中方高度重视此次缔约国会议，派高级别代表团线上出席，并在发言中肯定今年6月反腐败问题特别联大对全球反腐败治理的重要意义，介绍中国共产党作为百年大党全面从严治党和反腐败斗争经验，表示中国认真履行《联合国反腐败公约》义务，高举多边主义旗帜，高度重视反腐败国际合作，积极开展跨境腐败治理和国际追逃追赃，呼吁各国拒绝成为腐败分子和腐败资产的“避风港”，不搞反腐败执法合作小圈子，维护和发展基于《公约》的全球反腐败治理规则体系，切实消除追逃追赃各种障碍。

我想再次强调的是，中方坚决反对打着“反腐败”旗号，把腐败问题工具化，行干涉他国内政之实；坚决反对打着“民主”旗号，以意识形态划线，行拉帮结伙搞小圈子之实；坚决反对打着“法治”旗号，滥施长臂管辖，行践踏国际法之实。我们敦促有关国家，信守反腐承诺，履行公约义务，停止庇护腐败犯罪，停止贪图不义之财，停止成为腐败分子的“避罪天堂”。

在今年6月举行的反腐败问题特别联大上，中共中央政治局常委、中央纪委书记赵乐际代表中方提出反腐败国际合作四项主张：一是坚持公平正义、惩恶扬善，二是坚持尊重差异、平等互鉴，三是坚持合作共赢、共商共建，四是坚持信守承诺、行动优先，得到国际社会积极响应和支持。中方将继续以“四项主张”为引领，同各方一道，切实履行《公约》义务，加强协调合作，为全球反腐败治理贡献中国方案和力量，为构建人类命运共同体作出贡献。

塔斯社记者：12月15日，中国国家主席习近平同俄罗斯总统普京举行了视频会晤。中方表示，愿继续同俄方和集体安全条约组织成员国开展灵活多样的合作，维护地区安全和稳定。请问在维护地区安全方面，中俄面临哪些挑战？可以作出哪些努力？

汪文斌：12月15日习近平主席同俄罗斯总统普京举行视频会晤期间，两国元首就维护地区安全等涉及两国核心和重大关切问题深入交换了意见，达成新的重要共识。

我们认为，在当前全球大灾疫和百年大变局叠加交织、国际和地区形势复杂深刻演变的背景下，中俄两国作为联合国安理会常任理事国，在维护地区和平稳定、促进各国发展振兴方面肩负着重要使命。近一时期，一些国家大搞以意识形态划线，打造新的军事集团，挑动地区紧张局势，给地区和平稳定和全球战略稳定带来严重威胁和挑战，中俄双方对此坚决反对。我们将继续遵循两国元首共识，以负责任态度，团结一切爱好和平、支持和平的力量，为推动地区及世界实现持续安全、普遍安全、共同安全作出积极贡献。

深圳卫视记者：据了解，日前，萨摩亚确认加入10月21日举行的首次中国—太平洋外长会联合声明。中方能否证实？

汪文斌：10月21日，首次中国—太平洋岛国外长会以视频方式举行，中国与9个建交岛国外长或代表与会，会后共同发表了中国—太平洋岛国外长会联合声明，就携手抗击新冠肺炎疫情、推动各领域交流合作、加强多边事务沟通协调达成一系列重要共识。近日，萨摩亚外交贸易部照会中国驻萨使馆，正式确认萨方参加上述联合声明。

中方欢迎并赞赏萨摩亚加入联合声明，愿同萨方以及其他岛国一起，加强各领域对话、交流与合作，落实好联合声明各项共识与成果，推动中国同岛国全面战略伙伴关系迈上新台阶，打造更加紧密的中国—太平洋岛国命运共同体。

法新社记者：近期，美国以在新疆“侵犯”人权为由制裁了多家中国企业。美国参院也通过有关法案，禁止从中国新疆进口货物。中方对此有何回应？

汪文斌：美方泛化国家安全概念，捏造各种借口，滥用出口管制措施，无理打压中国机构和企业，已经到了歇斯底里、不择手段的地步。美方行径严重破坏市场经济原则和国际经贸规则，严重损害中国机构和企业的利益，中方对此强烈不满、坚决反对。美方“以疆制华”图谋绝不会得逞。我们敦促美方立即纠正错误。中方将采取一切必要措施，坚决维护中国机构和企业的合法权益。

澎湃新闻记者：据了解，中日双方商定近期举行第十三轮海洋事务高级别磋商。发言人能否介绍具体磋商时间、地点和议题？

汪文斌：经双方商定，第十三轮中日海洋事务高级别磋商全体会议将于12月20日以视频方式举行。中日两国外交、防务、海上执法和海洋管理等部门参加。此前，双方已于11月10日举行海洋事务高级别磋商团长会谈。

中日海洋事务高级别磋商是双方涉海事务的综合性对话沟通协调机制，中方期待在本轮磋商中同日方就共同关心的涉海问题充分交换意见，增信释疑，推进海洋领域务实合作。

《北京青年报》记者：据报道，16日，美国务院不具名高官称，《不扩散核武器条约》（NPT）并未禁止澳大利亚与美英合作建造核动力潜艇。澳大利亚拟为潜艇配备的是常规武器而不是核武器，并且澳方已明确不会在其领土上建造核设施。该高官并称，全世界都可以确信核潜艇的核材料不会被用于武器项目。美英澳核潜艇合作将实施最高等级保障，成为未来类似合作的先例。中方对此有何评论？

汪文斌：美英澳在三方安全伙伴关系框架下开展核潜艇合作，构成严重核扩散风险，违反《不扩散核武器条约》的目的和宗旨。

国际原子能机构现行保障监督体系无法对核潜艇动力堆实施有效监管，因此无法确保澳方不将这些核材料转用于制造核武器或核爆炸装置。美方声称可以确信有关核材料不会被转用于制造核武器，难道仅凭一句口头承诺就可以打消国际社会的疑虑？美方曾经承诺不会推进北约东扩，但大家都看到了后来美方是如何违背自己承诺的。

多年来，美英澳以国际核不扩散体系的领导者和维护者自居，但三国核潜艇合作充分暴露了其赤裸裸的双重标准。三国此举势必刺激其他无核武器国家起而效尤，为解决地区核热点问题带来深远的负面影响，最终可能导致国际核不扩散体系的坍塌。美方可以向无核武器国家澳大利亚转让武器级核材料，还有什么理由反对其他无核武器国家生产高浓铀？

国际原子能机构11月理事会将美英澳核潜艇合作相关问题列入会议正式议程并进行了讨论，反映了广大机构理事会成员国对此事的严重关切。美方声称三国核潜艇合作将实施最高等级保障，将成为未来类似合作的先例。试问，三国有什么资格为其他国家创设标准？

我想强调的是，美英澳核潜艇合作保障监督问题事关《不扩散核武器条约》的完整性和有效性，涉及机构所有成员国利益，应由机构所有成员国共同讨论。中方已建议机构成立所有成员国均可参加的特别委员会，专题讨论对无核武器国家核潜艇动力堆及相关核材料实施保障监督所涉及的政治、法律和技术问题，妥善寻求各方均可接受的解决办法。在各方就此达成共识之前，美英澳不得推进相关合作，机构秘书处也不得擅自与三国商讨所谓的核潜艇合作保障监督安排。

彭博社记者：据《南华早报》报道，消息人士称，因担心中欧领导人会晤在一些关键领域难以取得进展，原定今年举行的会晤被推迟了。外交部能否证实？如消息属实，中方能否透露原因？

汪文斌：中欧双方一直就高层交往保持着沟通。如果有消息，我们会及时发布。

总台央视记者：近日，美国防部决定不对参与阿富汗喀布尔无人机袭击并造成10名平民死亡的军事人员实施任何形式的惩罚。而今年早些时候，一位亲眼目睹美军无人机滥杀阿富汗平民的美前空军情报人员，却因向记者透露相关信息而被判处45个月监禁。发言人对此有何评论？

汪文斌：你提到的情况，是对美国声称维护民主、人权的莫大讽刺。

杀害阿富汗平民的美军士兵不受惩罚，曝光事件真相的人却被追责；在阿富汗、伊拉克、叙利亚等地犯下战争罪行的美军人员免受起诉，揭露这些罪行的出版人阿桑奇却可能面临终身监禁；死于美军无人机项目的阿富汗无辜民众永眠地下，他们的家人永受失去至亲的痛苦折磨，肇事者却逍遥法外。这就是美式“民主”和“人权”带给世界的血淋淋的现实。

美军在世界各地滥杀平民的罪行应当受到追究。美方千方百计隐瞒真相、打压“吹哨人”，更应当受到声讨。我们呼吁国际社会行动起来，对美军蓄意破坏国际法治、滥杀无辜平民的罪行进行调查，让凶手受到严惩，让正义得到伸张，让各国人民特别是发展中国家人民的人权得到切实维护和保障。

澳亚卫视记者：16日，立陶宛外长兰茨贝尔吉斯对记者称，中方告知立驻华外交人员身份证件将很快失效，立方在如此短时间内安排驻华外交人员回国十分复杂，因此申请延期，但未获中方任何答复，立外交人员只能第一时间回国。国际法不承认单边改变外交代表地位，中方做法将违反《维也纳外交关系公约》。中方对此有何回应？

汪文斌：针对立陶宛政府允许台湾当局设立“驻立陶宛台湾代表处”、公然在国际上制造“一中一台”的错误行径，中方已宣布将中立关系降为代办级，并正式照会立方，决定将中国驻立外交机构更名为中华人民共和国驻立陶宛共和国代办处，要求立方相应更改驻华外交机构称谓。这符合《维也纳外交关系公约》、一般国际法和相关国际实践，也符合外交对等原则。

在中立关系已经降为代办级的情况下，中方要求立陶宛驻华外交机构重新申办外交人员身份证件，这是中方做好驻华使团服务与管理的正常程序，符合相关国际法和国际惯例，并不影响立外交人员在华正常履职和生活。同时，中方根据《维也纳外交关系公约》保障所有在华外交机构的安全及合法权利，保障包括立方在内的各国驻华外交机构正常开展工作。

立方从未提出驻华外交人员证件延期申请，所谓未获中方答复的说法纯属造谣。事实是，立方在事先没有通知中方的情况下，突然安排所有驻华外交人员不辞而别，自编自导了一出闹剧。

立方不正视并纠正自身错误行为，反而散布虚假信息、借以推卸自身责任，中方对此深感不满并坚决反对。立方试图制造“一中一台”、损害中方主权，不会得逞。立方试图推卸自身责任、对中方进行政治讹诈，也完全是打错了算盘。

香港中评社记者：15日，捷克媒体报道称，中方可能对某名立陶宛人实施无罪羁押。此外，捷议会参院外委会通过决议，呼吁捷政府就“立外交官返回维尔纽斯以回应中国胁迫行为”表达支持，并在欧洲理事会等公开场合发声，向立表达声援和支持。中方对此有何评论？

汪文斌：关于立方驻华外交人员离华事，我刚才已介绍了事实真相并阐述中方立场。关于中方对立陶宛人员实施“无罪羁押”的消息，这纯属子虚乌有，十分荒谬。我想再次强调，立方在未同中方协商的情况下自行决定突然安排所有驻华外交人员离华，并公然散布谣言推卸自身责任，中方对此表示强烈不满和坚决反对。我们敦促有关方面明辨是非，秉持客观公正立场，恪守一个中国原则，以实际行动维护双边和中欧关系健康稳定发展。

(责编：徐祥丽、吴成良)