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中韩冰壶友谊交流赛在韩国顺利举行

2021年12月17日19:28 | 来源：人民网-国际频道
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人民网首尔12月17日电（周玉波、杨帆）为迎接北京冬奥会、纪念中韩建交30周年，在北京冬奥会倒计时50天来临之际，中国驻韩国大使馆携手韩国体育文化观光部、京畿道议政府市等共同主办的中韩冰壶友谊交流赛于16日在韩开幕。本次比赛为期两天，由中韩两国体育界、文艺界的友好人士组成的4支参赛队伍进行了较量。

中国驻韩国大使邢海明为比赛致开幕词 曹翔宇摄

中国驻韩国大使邢海明为比赛致辞，他表示，作为世界上首个“双奥”之城，北京的“冬奥味”已越来越浓。在中国政府和社会各界的积极努力下，当前冬奥会各项筹办工作已按计划准备就绪。冰壶被誉为冰上的“国际象棋”，考验人们的体能与脑力，展现出动静之美、取舍之道，深受中韩等各国人民喜爱。此次冰壶比赛在北京冬奥会倒计时50天举办，相信将吸引和带动两国更多民众拥抱冰雪。邢海明强调，希望大家在比赛中感受冬奥项目的魅力，深化彼此友谊，共同为北京冬奥会成功举办呐喊加油。

比赛期间，虽然现场温度较低，但气氛热烈， 中韩两国选手秉承着“友谊第一、比赛第二”的原则展开了角逐。

参赛选手合影 曹翔宇摄

选手为比赛做准备 曹翔宇摄

选手为比赛做准备 曹翔宇摄

(责编：徐祥丽、吴成良)

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