维罗妮卡

美国一向自诩为“最民主的国家”，但事实并非如此。美国对外所说的“民主”，不过是服务美国自身利益的政治工具，而不是为了大多数人的利益。

美国自认为是民主实践的“最佳楷模”。然而，为了本国的政治和经济利益，美国常常打着“民主”“人权”的幌子对他国发动侵略战争。美国必须对其在中东发动的军事行动以及干涉亚洲、非洲和拉丁美洲国家内政的行为负责。即使在新冠肺炎疫情期间，美国也在继续玩弄政治手段，在没有任何科学依据的情况下对他国进行指责。这种做法与民主、人权理念完全背道而驰。

美国在民主和人权问题上一向玩弄双重标准。当前，美国国内矛盾重重，却更加热衷于对外滥推美式民主。美国日前举办所谓的“领导人民主峰会”，只是一种虚假伪装，意在树立其“尊重民主和人权”的形象，误导国际社会。实际上，美国一直在实施背离民主、人权理念的行为。例如，美国利用军事承包商在中东地区实行霸权压制。这些美国承包商更倾向于为商业利益而行动，其行为受到的法规约束更少，因此很难将其置于更广泛的问责制度之下。

美国长期实施的所谓安全干预，给一些国家带来越来越多的不公正和不平等。这不仅导致贫困，还会增加混乱和冲突的可能性。对这些国家来说，美国所说的“民主”是虚妄的，与真正的民主毫不相干。美国以“民主”之名采取的行动，往往损害这些国家的主权，损害这些国家决定自己命运的权利。例如，美国发动的伊拉克战争，就是假民主之名推行强权政治的实例。

民主一词源自古希腊语，本意是“人民统治”“主权在民”。美式民主只注重表面程序，忽视了民主的实质。美式民主很容易成为一种被利益集团操纵的政治过程，因为它将人民单纯视为“选民”，只在投票时有用。真正的民主将人民当做实践的主体，视为各项民主进程的参与者。美国也缺乏协商式的民主，其民主实践并不是一个为人民打开发言空间的商议过程。协商式民主是一种以质量为导向的民主。民主实践不能与实现经济繁荣、社会公正、生活安全舒适等具体目标脱钩。

一个国家的民主状况如何，应由这个国家的人民来判断，而不能由他国政府来判定。美国歪曲民主的含义，将它用作对外干预的政治工具，假民主之名在其他国家行霸权和胁迫之实。这种劫持民主的行为必须停止。

（作者为印度尼西亚国际战略研究中心中国研究中心主任）

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