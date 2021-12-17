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中国新冠疫苗在吉尔吉斯斯坦大受欢迎

2021年12月17日16:10 | 来源：新华网
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　　新华社比什凯克12月17日电（记者关建武 努尔扎提）吉尔吉斯斯坦免疫预防中心主任古尔芭拉日前接受新华社记者采访时表示，自疫情发生以来，中国向吉尔吉斯斯坦援助多批新冠疫苗，同时协助吉政府购买中国新冠疫苗，中国新冠疫苗在吉市场上大受欢迎。

　　古尔芭拉说，中国新冠疫苗安全有效。吉尔吉斯斯坦今年3月启动新冠疫苗接种，优先接种群体包括60岁以上人群、执法部门工作者、卫生工作者、社会工作者、慢性病患者等。

　　古尔芭拉介绍，中国国药集团的灭活新冠疫苗从启动接种第一天就开始在该国使用。今年7月，吉尔吉斯斯坦开始第二阶段大规模疫苗接种。

　　据介绍，今年3月和7月，中国分别向吉尔吉斯斯坦援助了两批国药新冠疫苗。本月14日，中国政府援助吉尔吉斯斯坦的第三和第四批新冠疫苗运抵首都比什凯克，吉副总理拜萨洛夫与中国驻吉尔吉斯斯坦大使杜德文在机场共同出席疫苗交接仪式。

　　古尔芭拉还表示，新冠疫情暴发之初，中国就向吉尔吉斯斯坦卫生部提供了及时援助，“（中国）第一个作出反应，为我们提供必要的个人防护装备”。她对中国为吉抗击新冠疫情提供的帮助表示感谢。

(责编：高歌、燕勐)

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