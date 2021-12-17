新华社伦敦12月16日电（记者许凤）中国驻英国大使郑泽光16日在中国驻伦敦旅游办事处主办的“携手迎冬奥，一起向未来——50天直通北京”线上活动启动仪式上致辞。他代表中国驻英国使馆，诚挚欢迎英国体育代表团参加北京冬奥会，预祝英国运动员创造佳绩。

他说，办好北京冬奥会，是对奥林匹克精神的坚定传承。长期以来，国际奥林匹克运动把不同国家、不同民族、不同文化的人们聚集在一起，增进了世界各国人民的相互了解和友谊，为推进人类和平与发展的崇高事业做出了重大贡献。

他指出，近来美、英等个别国家政客借冬奥会玩弄政治把戏，他们不是在营造和谐与团结，而是在制造分裂和对立。我们决不能被他们的政治操弄所干扰。不久前，第76届联合国大会协商一致通过由中国和国际奥委会起草的奥林匹克休战决议，173个会员国共提该决议。这体现了国际社会对中国成功举办北京冬奥会的坚定支持。

他表示，中国体育事业和体育产业蓬勃发展。北京获得冬奥会举办权6年来，正逐步把“带动三亿人参与冰雪运动”的愿景变成现实。英国是现代体育和体育产业的诞生地。中英体育合作潜力巨大。两国应以北京冬奥会为契机，推动体育合作不断迈上新台阶，更好造福两国人民。

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