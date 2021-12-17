新华社北京12月16日电 综合新华社记者报道：国家主席习近平12月15日下午在北京同俄罗斯总统普京举行视频会晤。多国人士对此予以高度评价，认为中俄元首视频会晤全面总结今年双边关系发展新成果，对各领域合作作出新规划，推动两国关系持续高质量发展。他们指出，中俄关系是当今国家间协作的典范，为促进全球和平与发展作出巨大贡献。

俄罗斯总统助理乌沙科夫在中俄元首视频会晤后表示，“谈话非常积极”，“这是两位同事、两位朋友、两个伟大友好国家领导人之间的对话”，俄中关系达到了前所未有的高水平。

俄罗斯高等经济学院欧洲与国际综合研究中心专家瓦西里·卡申说，此次元首会晤将继续促进双方在国际政治舞台上的互动，加强在国际事务中的协调与配合，携手应对疫情、气候变化等全球性挑战。

俄罗斯莫斯科国立大学亚非学院院长阿列克谢·马斯洛夫说，中国是俄罗斯最重要的贸易伙伴，两国前11个月贸易额超过去年全年。双方应积极推进共建“一带一路”同欧亚经济联盟对接，这不仅是区域化进程，也有助于全球化发展。

白俄罗斯中白工业园开发公司第一副总经理科罗捷耶夫表示，中俄两国领导人的会晤对世界有着巨大影响，中俄两个大国之间合作与友谊的发展将促进世界的发展繁荣。

哈萨克斯坦阿里—法拉比哈萨克民族大学教授穆萨塔耶夫指出，作为联合国安理会常任理事国，中俄在捍卫国际公平正义、维护国际战略安全与稳定方面持有一致或相近立场。当前某些国家打着“民主”和“人权”的幌子，行干涉他国内政、践踏国际关系准则之实，中俄两国对此应进一步开展联合行动、加强合作。

日本杏林大学教授刘迪认为，此次中俄元首会晤强调推行国际关系民主化、践行真正的多边主义，这既是国际秩序的合理原则，也是21世纪全球秩序建设的重要思考维度，值得国际政治研究者深入思考研究。

韩国外国语大学全球安全合作研究中心主任黄载皓说，此次会晤将引领中俄关系迈向更高水平，推动中俄关系持续高质量发展，相信两国通过合作，能够在抗击新冠疫情、应对气候变化等全球性问题上不断发挥重要作用。

新加坡国际事务研究所高级研究员胡逸山说，在中俄两国元首的直接关心和共同引领下，两国全方位务实合作前景广阔，对于应对全球面临的重大挑战和世界经济复苏都具有积极意义。

阿根廷社会学家马塞洛·罗德里格斯表示，中俄关系处于历史最好时期，在疫情背景下，中俄双方的密切沟通为世界早日走出当前困境提供了重要机遇。

伊朗德黑兰大学亚洲研究中心主任哈米德·瓦法埃说，中俄在维护多边主义和捍卫国际公平正义等方面发挥了积极作用，对制衡单边主义、维护全球稳定发挥着不可替代的作用。

南京大学外国语学院副院长张俊翔说，元首外交引领中俄关系持续高质量发展，两国携手深化经贸、科技、能源、国际事务等各方面的高水平互信合作，对两国经济社会发展具有重要战略意义。

中国现代国际关系研究院欧亚所专家陈宇说，明年普京总统将访华并出席北京冬奥会开幕式，这是中俄关系高水平发展的鲜明标志。

中国国际问题研究院欧亚所副所长韩璐认为，中俄两国联手打造大国和睦相处和新型国际关系的典范，持续深化和扩大全方位合作，加大战略协作深度，共同践行真正的多边主义，共同推进国际关系民主化，将为促进世界和平与发展不断作出新的重要贡献。（参与记者：赵宇、孙萍、赵嫣、耿鹏宇、张改萍、王守宝、高文成、吴丹妮、顾梓峄、陆睿、姜俏梅、王丽丽、黄河、鲁金博、张继业、倪瑞捷）

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