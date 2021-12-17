主办方供图

人民网东京12月17日电 （记者岳林炜）12月16日，中国驻日本大使孔铉佑应邀前往共同社“放送协议会”，就如何构建契合新时代要求的中日关系及媒体应发挥的作用等发表主旨演讲。共同社社长水谷亨、TBS电视台会长武田信二、富士电视台常务小林毅、东京电视台执行役员野口雄史等51家媒体高层以线下或线上方式出席。

孔铉佑在演讲中表示，中日即将迎来邦交正常化50周年的重要节点。双方应以此为契机，从两国关系发展历程中汲取经验启示，思考如何妥善处理当下面临的问题，正确把握两国关系未来方向。希望双方一道努力，在充分汲取历史经验启示的基础上，进一步增进政治互信，深化互利合作，扩大人文交流，同时建设性管控好矛盾分歧，推动中日关系稳定改善发展，将一个更加牢固坚韧、成熟稳健的中日关系带向下一个50年。

孔铉佑表示，中日作为近邻，存在矛盾分歧是正常的，关键要加以妥善管控，防止矛盾激化突出，干扰两国关系大局。邦交正常化以来，双方达成四个政治文件，为处理历史、台湾等重大原则问题立了规矩，也确认了互不干涉内政等重要原则。前些年，双方就妥处涉海等敏感问题达成了四点原则共识。既然双方有了这些规矩、原则和共识，就要信守承诺，不逾矩、不越线，知可为更要知不可为，妥善管控好矛盾分歧。事实充分证明，只有这样中日关系才能行稳致远，否则就会出乱子。

孔铉佑表示，近期日本国内对中国经济增速放缓的担忧声音增多，但中国早已摆脱了“唯速度论”，而是全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，推动实现质的稳步提升和量的合理增长。中国经济稳的基调没有变，增的大势没有变，长期向好的基本面没有变。我们也清醒地认识到，在百年变局和世纪疫情持续冲击下，外部环境更趋复杂严峻和不确定，中国经济发展面临多年未见的需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，困难和挑战明显增多。在刚刚举行的中央经济工作会议上，中国确定了明年经济工作稳字当头、稳中求进的指导方针，将继续坚定不移做好自己的事情，走好高质量发展之路，有能力、有信心保持经济稳中向好态势，这也将为世界提供更多新机遇。欢迎日方作为中国近邻和合作伙伴，发挥近水楼台先得月的特殊优势，抢先抓住中国发展新机遇。

孔铉佑表示，媒体在中日关系发展进程中始终扮演着重要角色。期待日本媒体能够摒弃思维定势和偏见，回归事实真相，向日本社会呈现一个全面、客观、真实的中国。肩负起重要责任，为促进日本社会树立正确对华认知、推动中日关系改善发展作出积极贡献。

演讲后，孔大使就涉疆、涉港及中国经济等问题回答了听众提问。

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(责编：王禹蘅、常红)