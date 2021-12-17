人民网华盛顿12月17日电 （记者李志伟）当地时间12月16日，美国非营利组织“世界艺术家体验”以视频会议形式举行中国传统布袋木偶艺术走近美国“Z世代"（一般指出生于1995年至2009年的人群）活动。数百名美国青少年学生通过此次活动了解布袋木偶戏这一中国非物质文化遗产。

在活动上，福建省漳州市布袋木偶传承保护中心艺术家陈黎晖等人向美国青少年介绍了布袋木偶戏的历史、服装造型、制造过程，并进行了现场表演。马里兰州30多个中小学课堂上的美国青少年以“云游”方式参观了漳州市布袋木偶传承保护中心。

“如何练习手上功夫？”“这些精美的木偶是如何制作的？”“这些木偶是什么材料制成的？”在线观看的美国青少年被布袋木偶表演所吸引，他们纷纷提问。陈黎晖等艺术家解答了这些疑问，并进行在线教学，演示操作技巧以及制作木偶流程。

2019年3月，陈黎晖曾到美国马里兰州5个县十多个学校现场进行交流互动活动，向美国民众介绍布袋木偶戏。此次，布袋木偶戏以线上形式再次走进美国中小学课堂，引起美国学生的很大兴趣。不少学生表示，他们期待未来能够现场观看布袋木偶戏。

此次活动主办方“世界艺术家体验”是马里兰州一家非营利组织，旨在通过社区、学校的文化和民间交流增进各国间的了解。该组织负责人贝蒂·麦金尼斯希望借此机会让美国民众领略中国文化独特魅力。

漳州布袋木偶戏已有1000多年历史，又称“景戏”“指花戏”“掌中戏”，是由木偶表演、剧目、音乐、木偶制作、服装、道具、布景等组合而成的一种综合性艺术。陈黎晖是漳州市布袋木偶传承保护中心表演艺术家，非物质文化遗产传承人，曾到访30多个国家和地区介绍和表演布袋木偶戏。

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