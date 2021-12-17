第二期“新时代中国大讲堂”15日在首尔举行结业仪式。韩中文化友好协会供图

人民网首尔12月17日电 （记者马菲）第二期“新时代中国大讲堂”15日在首尔举行结业仪式。中国驻韩国大使邢海明、韩国前国务总理李洛渊、韩国国会议员薛勋、前梨花女子大学校长崔京姬、长安大学校长金台镒、“一带一路”研究院理事长崔载千、“新时代中国大讲堂”校长崔元植、韩中文化友好协会会长曲欢等出席结业仪式。

邢海明在致辞中表示，中韩两国作为重要近邻和战略合作伙伴，同时也作为地区和国际社会重要国家，始终秉承命运共同体意识，坚守建交初心，推动双边关系在各领域实现全面快速发展。今年以来，双方保持高层交往，为两国关系高水平发展注入源源动力。今明两年是 “中韩文化交流年”，明年是中韩建交30周年。中方愿以此为契机，同韩方加强高层战略沟通，深化务实合作，推动中韩战略合作伙伴关系迈上“三十而立”新的成熟阶段。

李洛渊致辞表示，“我多次访问中国，深刻理解韩中两国间的‘命运关系’”。“新时代中国大讲堂”为韩各界精英人士学习中国、理解中国提供了一个很好的契机。明年是韩中建交30周年，两国间合作潜力巨大，也有很多课题亟待解决，希望大家共同努力，为韩中关系发展作出积极贡献。

薛勋表示，韩中作为近邻和重要贸易伙伴，应发展更加紧密的合作关系。希望未来共同推进半岛问题的和平解决进程。

崔京姬表达了对大讲堂实用型课程的高度肯定，尤其强调了学员们在疫情期间仍然高涨的学习热情，给她留下了深刻的印象，令她深感中韩关系“未来可期”。

金台镒在贺词中重申了文化外交的重要性，对发展中韩两国友谊，以及“新时代中国大讲堂”在深化中韩两国理解和交流中的作用表达了殷切期待和衷心祝福。

一带一路研究院共同院长卢载宪在视频致辞中表达了对结业学员的真切祝贺，以及对未来中韩关系迈上更高台阶的美好展望。

崔元植再次强调了解当今中国的重要性，并表示将努力推动“新时代中国大讲堂”不断发展，使其成为中韩公共外交、文化外交的先行者和领头羊。

“新时代中国大讲堂”由韩中文化友好协会主办、中国驻韩国大使馆支持。该讲堂自2020年开始举办，邀请中韩两国专家围绕当代中国的政治、经济、社会、文化等向韩国各界精英授课。第二期于2021年9月1日开课，38名学员通过3个半月的学习顺利结业。

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