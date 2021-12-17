新华社伦敦12月16日电（记者郭爽）英国卫生安全局16日公布的数据显示，该国累计新冠变异病毒奥密克戎毒株感染病例已激增至11708例，奥密克戎毒株传染数R值已升至3至5之间，即每个感染者平均传染3到5个人，而该国目前德尔塔毒株传染数R值为1.1至1.2之间。

英格兰首席医疗官克里斯·惠蒂当日说，奥密克戎毒株感染病例激增可能将导致单日新增新冠入院病例数超过去年冬季峰值时的水平，当时英国单日新增入院病例数曾超过4500例。惠蒂此前警告说，随着奥密克戎毒株加速传播，英国正面临“相互叠加的”双重打击，即德尔塔毒株感染病例持续高位，同时奥密克戎毒株感染病例“迅速增长”。未来几周可能会不断出现创纪录的疫情数字。

英国卫生安全局首席执行官珍妮·哈里斯15日表示，对英国来说，奥密克戎毒株“可能是大流行暴发以来最严重的威胁”，并警告称住院人数即将激增。

英国政府16日公布的最新疫情数据显示，该国新增88376例新冠确诊病例，连续第二天创下疫情暴发以来该国单日新增病例的最高纪录，累计确诊11097851例；新增死亡146例，累计1死亡146937例。

为防范奥密克戎毒株扩散，目前以色列、法国等国已宣布收紧管控措施，限制往来英国的旅行。

本月8日，英国启动《应对新冠疫情：秋冬计划》B计划，即后备计划，12日新冠疫情警报级别由3级升至4级，以应对奥密克戎毒株在该国快速传播。

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