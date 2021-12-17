12月15日，国家主席习近平同俄罗斯总统普京举行视频会晤。

临近年终，老朋友见面，既是履约，也是在立下新的约定。

这一年，中俄完成了不少约定，20年前签署的《中俄睦邻友好合作条约》实现延期，20年前中俄同为发起国的上海合作组织迎来了第三个十年，2年前开启的中俄科技创新年在取得一系列成果后圆满收官……

会晤中，中俄也提及了不少新的约定。再过不到2个月，中俄元首就要相约北京，进行近两年来的第一次线下会晤。中俄也约定，2022年要坚持推动全球发展议程。

真朋友，重信守诺。好朋友，共赴未来。

会晤中，习近平主席提到了一个与普京总统的约定：

我对我们的“冬奥之约”十分期待，愿同你携手“一起向未来”，共同开启后疫情时期中俄关系崭新篇章。

再过一个多月，普京总统即将访华并出席冬奥会开幕式。早在今年9月，俄方就已经宣布这一消息。

彼此大事，互不缺席，这是中俄两国的默契，更是两国领导人交往的温度。

索契冬奥会

这样的温度，一直在延续。2008年，普京来华出席北京奥运会开幕式。2014年，应普京总统邀请，习近平主席出席了索契冬奥会开幕式。

索契的博洽罗夫溪边别墅，普京总统早早就出门迎候。习近平主席的车队还没停稳，普京总统就快步向前。

当时，习近平主席提到，“按照中国习俗，邻居办喜事，我当然要专程来当面向你贺喜，同俄罗斯人民分享喜庆。”

这次的北京冬奥会，中俄领导人将实现奥运互访。

亲望亲好，邻望邻好。而普京总统这次出席的特殊意义，外交部副部长乐玉成在会晤结束后的吹风会上用一句话作了解读：

出席北京冬奥会，就是对体育政治化图谋的一种反击。

会晤中，习近平主席宣布，明后两年中俄将举办中俄体育交流年。

在元首引领下，互动，变成了中俄合作的一项又一项实际行动。

中国社科院俄罗斯外交研究室副主任李勇慧将中俄关系的最大特点，总结为元首引领：

过去8年间，元首的亲密互动还有很多。

两国领导人相互授予对方本国最高荣誉勋章，相互接受对方母校名誉博士学位，共同在巴厘岛和杜尚别为对方庆生。三年前，普京总统来中国进行国事访问，两位领导人还在天津一同观看了中俄青少年冰球友谊赛。

正如习近平主席曾提到的，普京总统是我最好的知心朋友。

普京总统当面向习近平主席祝贺生日

习近平主席在会晤的开场白中，提到了一个数据：

尊敬的普京总统，我的老朋友，很高兴在岁末之际同你举行今年第二次视频会晤。这也是，我算了一下，从2013年以来我们的第三十七次会晤。

谭主注意到，普京总统开场白第一句是：

亲爱的习近平主席，亲爱的朋友！

两个招呼，正是两国关系处于历史最好时期的证明。中俄元首的默契，来自于频密的交流。

一个多月后，普京总统将会访华，这也将是中俄元首近两年来首次线下会晤。

中俄元首再会晤，势必也会拓宽中俄合作的广度。中俄合作，没有禁区，没有上限。

年末聚首，已成为中俄两国元首的惯例。但今年，有些特殊。

正如习近平主席在会晤中提到的，当前，世界百年变局和世纪疫情交织影响，世界进入动荡变革期。中俄关系经受住各种风浪考验，展示出新的生机活力。

会晤前，普京总统在一场论坛上表示，美国和西方总是用“中国威胁”来吓唬俄罗斯，但俄罗斯不会上当。

中俄，团结如山。这正是中俄面对风浪考验的底气所在。

这次会晤，习近平主席也对普京总统作了回应：你在多个场合称赞中俄关系是“21世纪国家间协作的典范”，坚定支持中方捍卫本国核心利益，反对离间中俄的企图。我对此高度赞赏。

将中俄紧紧联系起来的，正是双方全方位务实合作展现的机遇。

去年12月28日，习近平主席同普京总统通电话。通话中，对于下一年的中俄关系，习近平主席用了7个“更”字。

其中就提到，继续办好中俄科技创新年，推动两国科技界、产业界开展全方位交流合作，更好助力两国经济高质量发展。

2021年刚开始，俄方就宣布了一件很有科技含量的大事，中俄两国正在研制新冠疫苗并将取得成功。中俄抗疫合作从最初的互相援助抗疫物资，扩大到了共同研究抗疫利器。疫情危机之下，中俄合作向着更大范围、更宽领域、更深层次推进。

四个月后，两国元首在视频连线中，共同见证两国核能合作项目——田湾核电站和徐大堡核电站开工仪式。

研究俄罗斯经济的中国社科院研究员郭晓琼向谭主指出了中俄能源领域合作的突出之所在：

所谓“战略意义”，把目光拉远，就能看得更清楚。就在下半年，全球陷入能源危机，多个主要能源消费区都出现了原油库存降低、燃料供应告急等现象。

随着中俄两国能源贸易量持续增长，俄罗斯已经成为我国第一大能源进口来源国，其中天然气的表现尤为瞩目，今年的前三季度同比增长高达67.4%。

俄罗斯亚马尔液化天然气项目现场

天然气管道沿线的中国老百姓，都用上了俄罗斯的天然气。外交部副部长乐玉成在吹风会上特别提到一个词，“飞入寻常百姓家”。中俄经贸合作，越来越务实，越来越接地气、惠民生。

前不久的第四届上海进博会，俄罗斯糖果、冰淇淋搞了一个直播带货，几秒钟就销售一空，460万元商品全部卖光。

今年，中俄双边贸易额在前三个季度首次突破千亿美元大关，全年有望再创新高。

两国民众，都能从中俄合作中获利。一项数据，就是最好的明证——中俄双方在对方国家民调中稳居“最友好国家”行列。媒体，是承载两国人民亲近意愿的载体。

一个月前，普京签署总统令，授予中央广播电视总台负责人“友谊勋章”。也是在同一天，普京总统在俄外交部部务会扩大会议上，对中俄关系给予高度评价。

元首同频，合作共振。

对于中俄关系，俄罗斯共产党中央委员会副主席诺维科夫也有着自己的理解：

中国和俄罗斯越强大，我们的人民对彼此的了解就越多，我们在世界舞台上就越自信，我们的现代世界就越平静，就越可靠和进步。

中俄关系，影响世界。

会晤中，习近平主席提到，我同总统先生通过多种方式就重大议题保持沟通和协调。

今年以来，在元首引领下，中俄曾就多项国际议题“对表”。

3月，中俄发表联合声明，反对将人权问题政治化；

7月，中俄再次合力发声，抵制利用疫情和病毒溯源搞污名化、政治化的行径；

8月，面对美国仓皇撤军给阿富汗地区带来的混乱和灾难，中俄共同提出加强反干涉合作。

这次会晤中，普京总统也阐释了中俄“对表”的意义：

俄罗斯和中国在世界舞台上密切协调行动，以负责任的方式共同解决紧迫的世界问题，已成为国际关系稳定的重要因素。

中俄，为世界注入了稳定性和正能量。

与本次视频会晤同期举行的一场谈判，是一个观察的样本——上月末重启的伊核问题谈判，由于美国的阻挠，进展艰难。

当地时间2021年11月29日，伊核协议谈判在维也纳重启

就在中俄元首视频会晤3天前，伊朗副外长兼伊核问题首席谈判代表巴盖里表示，伊朗有决心在新谈判中达成一个“好协议”。

信心，正来自中俄。

当天，刚和中俄两国首席谈判代表谈完的巴盖里在社交媒体上写道，“我们在如何推进谈判上拥有共同的看法，此外在多个议题上也相互协调立场。”

真正的多边声音，在从中俄发出。

在会晤中，习近平主席同普京总统专门谈了几个议题：

关于包括上合组织在内的地区合作

关于金砖合作

关于联合国安理会合作

中俄，坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，而不是某个国家定义的国际规则。

三个月前，中俄等国举行“捍卫《联合国宪章》之友小组”首个部长级会议，会议声明所强调的，正是推动各方遵守国际法，维护以联合国为核心的多边主义。

中俄，一直在用实际行动，做全球治理体系的捍卫者。

但与此同时，有人依然在做破坏者。

中国社科院研究员张弘和谭主分享了自己的观察：

最近，在美国的支持下，北约又在主动挑起事端，制造紧张氛围，不断逼近俄罗斯的战略红线。

俄罗斯外长拉夫罗夫在与瑞典外长林德会谈后的新闻发布会上表示，北约和欧盟越来越频繁地进行公然挑衅，俄罗斯对此不会视而不见

不久前，美国政府召开所谓“民主峰会”，中俄两国驻美大使联合发表了署名文章，直指这场峰会是冷战思维的产物，与当今世界的发展背道而驰。对此，中俄坚决反对。

民主峰会这场闹剧，恰恰是一个契机，让中俄向世界再次传递了国家间的相处之道：

走自己的路。

鞋子合不合脚，自己穿了才知道。回望8年前，习近平担任国家主席后出访的第一站，就来到俄罗斯。在莫斯科国际关系学院，他首次提出人类命运共同体理念。

这是信任，更是认同——普京总统也曾提过，独善其身在当代世界是不现实的追求。

明年，对于两国未来发展，都是关键一年。会晤中，中俄元首又许下新的约定：

双方应该坚持互予共享开放机遇，坚持推动全球发展议程，为建设新型国际关系、构建人类命运共同体发挥作用。

在联合国驻华协调员常启德看来，推动全球议程，就是要确保一种繁荣，一种全人类的繁荣。

世界繁荣的大势，中俄，正在共同引领。

(责编：袁勃、刘军涛)