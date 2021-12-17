新华社北京12月16日电 题：把舵领航 推动中俄关系持续高质量发展——中俄元首视频会晤解读

新华社记者潘洁、王宾、马卓言

“当前，世界百年变局和世纪疫情交织影响，世界进入动荡变革期。中俄关系经受住各种风浪考验，展示出新的生机活力。”

岁末之际，国家主席习近平同俄罗斯总统普京12月15日举行视频会晤。会晤中，两国元首积极评价今年中俄关系发展新成果，对两国务实合作作出新规划，就共同关心的重大国际和地区问题交换意见。

专家表示，此次会晤将进一步增进中俄双方高水平互信，推动两国关系持续高质量发展，为纷繁复杂的国际形势注入更多稳定性和正能量。

元首引领 中俄关系持续高水平发展

此次会晤是今年中俄两国元首举行的第二次视频会晤，也是2013年以来双方第三十七次会晤。

“习近平主席和普京总统保持着频密互动，为两国关系发展发挥了重要引领作用，这也是中俄关系持续高水平发展的根本保障和最大优势。”中国外文局当代中国与世界研究院传播中心主任孙敬鑫说。

再过一个多月，普京总统将访华并出席北京冬奥会开幕式。

中国国际问题研究院常务副院长阮宗泽表示，“亲望亲好，邻望邻好”。2014年初，习近平主席专程赴俄罗斯出席索契冬奥会开幕式，时隔8年，普京总统又将来华出席北京冬奥会开幕式。两国元首身体力行，以出席对方举办的体育盛会这一实际行动，展现中俄两国对彼此的坚定支持。

对于即将到来的“冬奥之约”，习近平主席表达期待——“相信我们将达成更多新的重要共识”“愿同你携手‘一起向未来’，共同开启后疫情时期中俄关系崭新篇章”。

据外交部副部长乐玉成介绍，目前，两国工作层正在认真筹备明年2月的峰会，届时两国元首将发表重要成果文件，双方也将签署一系列合作文件。

今年是《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年。在今年6月的视频会晤中，两国元首正式宣布条约延期并赋予其新的时代内涵。习近平主席用“成熟、稳定、坚固，经得起任何国际风云变幻考验”来描述今天的中俄关系；普京总统也在多个场合称赞双边关系是“21世纪国家间协作的典范”，更在15日的会晤中表示，“任何挑拨离间俄中关系的图谋都不会得逞”。

分析人士表示，在两国元首战略引领下，当前中俄关系正处于历史最好时期，已经成为互信程度、协作水平、战略价值最高的大国关系，不是盟友却胜似盟友。双方坚定支持各自走符合本国国情的发展道路，两国元首经常就治国理政经验开展坦诚深入交流，共同引领中俄关系持续高水平发展，引领两国实现民族复兴。

“中俄关系持续高质量发展的‘密码’是相互尊重、平等互利、睦邻友好，这既是两国关系发展的宝贵经验，又是双方各自发展振兴的现实需要，符合世界发展大势。”中国国际问题研究院欧亚所所长李自国说。

互利共赢 各领域务实合作造福两国人民

“中俄全方位务实合作展现出巨大政治优势和机遇优势。”在会晤中，习近平主席高度评价中俄务实合作取得的积极成果，并提出双方进一步做大合作蛋糕的努力方向。

今年以来，中俄务实合作捷报频传。双边贸易额再创新高，前11个月已突破1300亿美元大关；中俄东线天然气管道工程等一系列战略性大项目顺利推进；中俄签署了《关于合作建设国际月球科研站的谅解备忘录》，启动国际月球科研站的合作……

“中俄务实合作领域广泛，互补性强，相互依存度高。在新冠肺炎疫情背景下，两国在经贸、科技创新等领域合作逆势上扬，充分印证了双方合作的广阔前景。”孙敬鑫说。

今年5月，习近平主席同普京总统通过视频连线，共同见证了两国核能合作项目——田湾核电站和徐大堡核电站开工仪式。这是中俄双方在高技术领域开展的重要合作之一。

立足当下、着眼长远，习近平主席在此次会晤中进一步指出：“双方要巩固传统能源合作存量，补充新能源合作增量”“抓住新一轮科技革命和产业变革机遇，加快前沿科技产业合作”“在严防疫情跨境传播前提下，落地更多疏通‘堵点’的实际举措”……

阮宗泽表示，近年来中俄各领域合作全方位铺开，质量和体量同步提升，让两国人民有了实实在在的获得感。此次会晤中，两国领导人就深化下阶段合作明确方向路径，将为两国人民带来更多福祉。

战略协作 为国际局势注入更多稳定性

当前，世界百年变局和世纪疫情交织影响，世界进入动荡变革期。中俄作为负责任大国和联合国安理会常任理事国，应发挥怎样的作用？面对国际上某些势力打着“民主”“人权”的幌子对中俄两国内政横加干涉，粗暴践踏国际法和公认的国际关系准则，双方应当如何应对？

“要开展更多联合行动，更加有效维护双方的安全利益”；

“要加强在国际事务中的协调和配合，在全球治理上发出更加响亮的声音”；

“在解决国际和地区热点问题中坚定捍卫国际公平正义，坚决反对披着‘多边主义’和‘规则’外衣的霸权行径和冷战思维”；

……

会晤中，习近平主席旗帜鲜明的表态，得到普京总统积极回应。除了就台湾问题表达俄方“最坚定地支持”中国政府立场外，普京总统还表示，“坚决反对在亚太地区组建任何形式的‘小圈子’”“坚决反对干涉俄中两国内政和遏制两国正当发展利益的企图，捍卫国际公平正义，维护国际战略安全与稳定”。

专家表示，面对国际上某些势力企图用自身的一些所谓规则冒充国际规则、践踏多边体系、干涉他国内政，中俄加强协作，勇于斗争，坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，坚定捍卫公平正义，无愧为世界和平稳定的中流砥柱。

“中俄始终肩并肩站在一起、背靠背紧密合作，坚决反对世界上的霸权霸道霸凌，坚持结伴不结盟、不针对第三方，为变乱交织的国际局势注入更多稳定性和正能量。”阮宗泽说。

会晤中，两国元首还就深化双方在上海合作组织、金砖、联合国安理会等多边框架下合作以及其他共同关心的国际和地区问题交换意见。

“中俄在国际问题上加强协调配合，在多边框架中发挥引领作用，践行真正的多边主义，为完善全球治理体系、推动国际秩序向更加公正合理的方向发展贡献‘中俄智慧’和‘中俄方案’，充分彰显了两国的大国担当。”孙敬鑫说。

(责编：袁勃、刘军涛)