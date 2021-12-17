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综合消息：欧洲多国启动儿童新冠疫苗接种

2021年12月17日08:55 | 来源：新华网
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　　新华社布达佩斯12月16日电 综合新华社驻欧洲地区记者报道：在新冠病毒感染率不断上升、奥密克戎变异毒株迅速扩散的阴影下，匈牙利、西班牙、立陶宛、希腊、意大利等欧洲国家15日开始为5至11岁儿童接种新冠疫苗，德国和斯洛文尼亚相关接种活动已分别于13日和14日展开，拉脱维亚等国的儿童疫苗接种也将于近日启动。

　　欧洲药品管理局11月下旬建议批准将低剂量的辉瑞新冠疫苗用于5至11岁儿童。匈牙利“海姆帕尔国家儿科研究所”首席医师纳吉·奥妮科告诉当地媒体，专门用于儿童接种的辉瑞疫苗是安全有效的，这种儿童疫苗的每剂剂量为10微克，“疫苗不良反应相对罕见”。

　　匈牙利第一批13.8万剂专供儿童使用的辉瑞疫苗于14日运抵该国，在全国77家医院展开接种。匈政府网站15日发布消息说，截至当天该国已有3.8万名儿童完成了疫苗接种登记。

　　西班牙15日开始为该国大约330万名5至11岁的儿童接种疫苗。西班牙卫生部14日报告说，目前该年龄组14天感染率在西班牙各年龄段人群中是最高的，14天内每10万人中累计新增病例约647例。第一批130万剂儿童辉瑞疫苗于13日运抵西班牙，各地区可自行决定其儿童接种计划，大多数地区都选择在为年龄较小儿童接种前，先开始为10至11岁儿童接种。

　　截至15日，立陶宛大约有2000名儿童已经进行接种登记。自10月10日以来，希腊的父母已能够为5至11岁的孩子进行疫苗接种登记，目前已有约2.9万名儿童登记。

　　多位欧洲专家强调，为儿童接种新冠疫苗至关重要。

　　匈牙利国家疫苗接种工作小组负责人捷尔吉·伊什特万15日说，即使大多数儿童在感染新冠病毒后症状轻微，但仍然具有很强的传染性，对他人构成威胁。

　　希腊国家疫苗接种委员会主席玛丽亚·西奥多里杜13日表示，为儿童接种疫苗可以间接保护儿童中的弱势群体，减少病毒在社区中传播。（执笔记者：陈浩；参与记者：冯俊伟、张毅荣、顾梓峄、郭群、彭立军、薛冬梅、于帅帅、陈占杰）

(责编：崔越、燕勐)

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