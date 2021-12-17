新华社曼谷12月16日电（记者宋宇）华为泰国公司16日与泰国玛希隆大学附属诗里拉吉医院、泰国国家广播和通信委员会在位于曼谷的诗里拉吉医院启动5G（第五代移动通信技术）智慧医院项目。

泰国总理巴育、泰国数字经济和社会部长猜武、中国驻泰国大使韩志强以及企业代表等出席了启动活动。

巴育在启动活动上说，该项目是推动5G等数字技术在泰国医疗领域应用的第一步，将为患者提供方便快捷的医疗服务，并显著减少医务人员的工作负担。泰国将以诗里拉吉医院作为试点项目来规划未来智能医院蓝图。

韩志强表示，中泰5G合作已成为地区样板，助力泰国成为东南亚最早实现5G商用的国家。泰国将数字医疗产业等作为服务民生、促进经济发展的新增长点，相信未来两国在智慧医疗领域的合作潜力十分广阔。

据介绍，该项目将引入华为的5G、云和人工智能等技术，从5G救护车入院、人工智能辅助诊断，到出院后的远程医疗，帮助诗里拉吉医院服务流程实现全面智能化转型。该项目是华为在东盟地区首个正式启动的5G智慧医院项目。

目前，诗里拉吉医院已与华为合作启动5G便携医疗箱、5G移动诊疗车、5G医疗推车和5G智慧病床的试点，预计明年将共同孵化30项5G医疗应用，并推广至全泰医疗行业。

医疗行业数字化转型是“泰国4.0战略”的重要组成部分之一。今年9月，泰国公共卫生部与华为公司签署谅解备忘录，旨在利用5G技术提升泰国医疗服务水平，促进城乡医疗资源均衡发展，加速泰国医疗产业转型。

(责编：崔越、燕勐)