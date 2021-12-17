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约旦河西岸发生枪击事件致1死2伤

2021年12月17日08:51 | 来源：新华网
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　　新华社耶路撒冷12月16日电（记者尚昊　吕迎旭）以色列国防军16日发表声明说，约旦河西岸当天发生一起枪击事件，造成1名以色列人死亡、2名以色列人受伤。

　　声明说，袭击事件发生在约旦河西岸城市纳布卢斯以北一犹太人定居点附近。一辆汽车遭到枪击，造成1名以色列人死亡、2名以色列人受伤。伤者正在医院接受治疗。袭击者随后逃离现场，抓捕工作正在进行。

　　另据以色列媒体报道，事发时，袭击者向一辆汽车开枪，3人中弹受伤，其中一名男子在送医后不治身亡。报道援引以色列官员的话说，此次袭击很可能是“有计划的”，袭击者可能不止一人。

　　以色列总理贝内特当晚发表声明说，以安全部队会很快将“恐怖分子”绳之以法。以国防部长甘茨表示，以色列将提高警惕，挫败约旦河西岸的“恐怖活动”，并将继续采取必要措施应对该地区的“恐怖组织”。

　　另据巴勒斯坦媒体报道，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动等巴武装组织对这起袭击“表示赞扬”，但目前尚无组织或人员宣称制造了这起袭击事件。

　　近期，巴以冲突有所加剧，袭击事件时有发生。11月21日，耶路撒冷老城阿克萨清真寺附近发生持枪袭击事件，一名巴勒斯坦袭击者被以色列警方打死，一名以色列平民送医后不治身亡，袭击还造成4人受伤。

(责编：崔越、燕勐)

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