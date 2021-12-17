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人民网伦敦12月16日电 （余颖、许晨）“携手迎冬奥，一起向未来：50天直通北京”线上活动16日在英国启动，丰富多彩的冬奥主题线上内容走近英国民众。

中国驻英大使郑泽光在视频致辞中表示，办好北京冬奥会，是中国对国际社会的庄严承诺，是对奥林匹克精神的坚定传承，更是构建人类命运共同体的生动实践。北京冬奥会和冬残奥会以“一起向未来” 为主题口号，是号召世界各国人民跨越分歧，团结在奥林匹克旗帜下，共同携手应对新冠肺炎疫情、气候变化等一系列全球性挑战，共同建设疫情后更加美好的世界。

郑泽光表示，中国体育事业和体育产业蓬勃发展。北京获得第24届冬奥会举办权6年来，正逐步把“带动3亿人上冰雪”的愿景变成现实。英国是现代体育和体育产业的诞生地，中英体育合作潜力巨大。两国应以北京冬奥会为契机，推动体育合作不断迈上新台阶，更好造福两国人民。郑泽光代表中国驻英国使馆，诚挚欢迎英国冬奥团队参加北京冬奥会，预祝英国运动员创造佳绩。

本次活动由中国驻伦敦旅游办事处主办，50天持续在线上发布冬奥主题内容，活动发布主平台为驻伦敦旅游办中英文新媒体账号，并与驻英使馆新媒体平台、中央驻英媒体、英国本地中文媒体、自媒体等积极互动。中国驻伦敦旅游办事处主任薛伶、中国驻英国使馆文化公参于芃，活动参与方以及媒体代表在线出席了仪式。

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