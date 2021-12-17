张红

12月15日，中国国家主席习近平在北京同俄罗斯总统普京举行视频会晤。这是中俄元首今年举行的第二次视频会晤，也是2013年以来的第三十七次会晤。此次视频会晤中，中俄元首全面总结今年双边关系发展新成果，对各领域合作作出新规划，推动两国关系持续高质量发展。正如俄媒评论，“此次会晤标志着两国外交年的高潮”。

当前，百年变局和世纪疫情交织，世界进入动荡变革期。中俄关系经受住各种风浪考验，展现出新的生机活力。习近平主席和普京总统通过多种方式就重大议题保持沟通协调，共同为中俄关系把舵领航。中俄关系正处于历史上最好的时期，已成为互信程度、协作水平、战略价值最高的大国关系，树立了在互不干涉内政、相互尊重彼此利益基础上实现互利共赢的榜样，堪称21世纪国际关系的典范。中俄两国积极展现大国担当，团结国际社会抗击疫情，阐述民主和人权的正确内涵，成为践行真正的多边主义、维护国际公平正义的中流砥柱。

再过一个多月，普京即将访华并出席北京冬奥会开幕式，以实际行动展示对中国办会的支持。2014年，习近平主席专程赴俄罗斯出席了索契冬奥会开幕式。那是中国最高领导人首次出席在境外举行的大型体育赛事，也开启了新时代中国特色大国外交的一个新模式。那次，习近平主席表示，按照中国习俗，邻居办喜事，我当然要专程来当面向你贺喜，同俄罗斯人民分享喜庆。这次，习近平主席也邀请好朋友来华出席北京冬奥会开幕式，普京总统愉快地接受了邀请。普京总统表示，俄方一贯反对将体育政治化的图谋。在个别国家炒作“不派政府官员出席”、妄图给北京冬奥会蒙上阴影的背景下，两国元首的“冬奥之约”，将再次诠释中俄“亲望亲好、邻望邻好”的伙伴关系。

中俄两国都是具有世界影响的大国，也都找到了符合本国国情的发展道路。中俄元首经常坦诚深入交流治国理政经验，共同引领中俄关系持续高水平发展，引领两国实现民族复兴。2021年是《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年，中俄正式宣布条约延期并赋予其新的时代内涵，在涉及彼此核心利益问题上坚定相互支持，捍卫了各自国家尊严和两国共同利益。中俄关系历久弥新的秘诀正在于双方平等对待，相互尊重对方选择的社会制度和发展模式。现在，国际上某些势力打着“民主”“人权”的幌子对中俄两国内政横加干涉，粗暴践踏国际法和公认的国际关系准则。对于这些干涉中俄两国内政和遏制两国正当发展利益的企图，中俄双方坚决反对，坚定捍卫国际公平正义，维护国际战略安全与稳定。

明年2月，习近平主席将同普京总统在北京实现近两年来首次线下会晤。对此，世界充满期待。人们祝愿中俄推动双方“背靠背”战略协作和全方位务实合作蓬勃发展，在百年未有之大变局中，携手“一起向未来”，开启后疫情时期中俄关系崭新篇章，也为变乱交织的国际形势注入更多的稳定性和正能量。

（作者为本报评论员）

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