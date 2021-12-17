人民网联合国12月15日电 （记者李晓宏）中国常驻联合国副代表耿爽15日在联合国安理会审议南苏丹局势时发言强调，国际社会应继续支持南苏丹落实重振协议，呼吁有关国家尽快解除对南苏丹的单边强制措施，帮助南苏丹政府加强安全能力建设。

耿爽说，一段时间以来，南苏丹落实重振协议继续取得进展，基尔总统重组各州议会，政府通过制宪进程法案。我们希望重振协议各签署方加强沟通，增进互信，通过对话妥善解决分歧，加快协议落实，维护南苏丹政治稳定。南苏丹落实重振协议面临一些现实困难，解决起来难以一蹴而就。国际社会要保持必要耐心，提供相应支持，避免一味指责施压。中方赞赏伊加特、非盟和有关地区国家为推动落实重振协议所做努力，呼吁国际社会继续支持联合监督与评估重组委员会工作。

耿爽指出，报告期内，南苏丹停火局面总体维持，但有关派别之间和部族之间的冲突仍时有发生。尚未签署重振协议的派别要摒弃暴力手段，尽快加入政治进程。实现军队统一、推进解武复员有助于改善南苏丹安全形势，中方呼吁国际社会为此提供必要资金支持。南苏丹部族冲突是个老问题。要通过预防、调解、司法等多种手段综合施策，妥善应对。

耿爽强调，受武装冲突、洪涝灾害等影响，南苏丹人道需求持续上升，粮食短缺问题尤为严重。国际社会在加大人道援助力度的同时，要帮助南苏丹发展经济，释放在农业、能源等领域的潜力。习近平主席在近日召开的中非合作论坛第八届部长级会议开幕式上宣布将同非洲国家共同实施“九项工程”。相信这将为南苏丹等非洲国家实现发展注入新的活力。中方呼吁有关国家尽快解除对南苏丹的单边强制措施。

耿爽表示，联南苏团在海索姆特别代表领导下，为帮助落实重振协议、保护平民等做了大量工作。根据安理会今年第20号主席声明要求，秘书长将就南苏丹2023年选举组建综合选举援助团队，并在联南苏团领导下工作。选举事关南苏丹和平稳定，国际社会要充分尊重南苏丹的主导权。报告期内，违反《部队地位协定》的情况大幅减少。这充分表明，特派团同当事国加强沟通有助于为特派团履行授权创造良好条件。

耿爽最后强调，安理会应实事求是地评估南苏丹落实调整制裁基准的情况，尽快解除对南苏丹的制裁措施，帮助南苏丹政府加强安全能力建设。

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