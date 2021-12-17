人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

北约呼吁俄缓和局势 重申对乌克兰的支持

2021年12月17日08:24 | 来源：新华网
小字号

　　新华社布鲁塞尔12月16日电（记者任珂）北约秘书长斯托尔滕贝格16日呼吁俄罗斯采取行动缓和乌克兰及其周边地区局势，并再次邀请俄方参与对话，同时重申北约对乌克兰的支持。

　　斯托尔滕贝格当天在北约总部会见了来访的乌克兰总统泽连斯基。他在随后的记者会上说，双方讨论了俄罗斯在乌克兰及其周边地区的军事集结行为，重申北约对乌方的支持，但同时表示此举并非是对俄方的威胁。

　　斯托尔滕贝格呼吁俄方采取行动缓和当前局势，尊重乌方的主权和领土完整。他还说，北约正准备与俄方开展对话，并再次邀请俄方重返北约-俄罗斯理事会。

　　斯托尔滕贝格还表示，乌克兰能否加入北约，这一决定只能由乌克兰和所有北约成员国做出。

　　俄乌关系近期加速恶化，双方在两国边境地区部署了大量军事人员和装备。美国、乌克兰和北约声称俄罗斯在靠近乌东部边境地区集结重兵，有“入侵”之势。俄方予以否认，强调北约活动威胁俄边境安全，俄方有权在境内调动部队以保卫领土。

　　乌克兰多年来一直寻求加入北约，但俄罗斯坚决反对。俄罗斯总统普京本月7日与美国总统拜登举行视频会晤时说，北约东扩和在俄罗斯邻国部署进攻性武器触犯了俄方“红线”。

(责编：高歌、燕勐)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部