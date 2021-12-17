新华社布鲁塞尔12月16日电（记者任珂）北约秘书长斯托尔滕贝格16日呼吁俄罗斯采取行动缓和乌克兰及其周边地区局势，并再次邀请俄方参与对话，同时重申北约对乌克兰的支持。

斯托尔滕贝格当天在北约总部会见了来访的乌克兰总统泽连斯基。他在随后的记者会上说，双方讨论了俄罗斯在乌克兰及其周边地区的军事集结行为，重申北约对乌方的支持，但同时表示此举并非是对俄方的威胁。

斯托尔滕贝格呼吁俄方采取行动缓和当前局势，尊重乌方的主权和领土完整。他还说，北约正准备与俄方开展对话，并再次邀请俄方重返北约-俄罗斯理事会。

斯托尔滕贝格还表示，乌克兰能否加入北约，这一决定只能由乌克兰和所有北约成员国做出。

俄乌关系近期加速恶化，双方在两国边境地区部署了大量军事人员和装备。美国、乌克兰和北约声称俄罗斯在靠近乌东部边境地区集结重兵，有“入侵”之势。俄方予以否认，强调北约活动威胁俄边境安全，俄方有权在境内调动部队以保卫领土。

乌克兰多年来一直寻求加入北约，但俄罗斯坚决反对。俄罗斯总统普京本月7日与美国总统拜登举行视频会晤时说，北约东扩和在俄罗斯邻国部署进攻性武器触犯了俄方“红线”。

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