本报昆明12月16日电 （记者叶传增、沈靖然）12月15日，一列由昆明出发载有全棉梭织斜纹染色布、涤纶布、人造革、拉链等11个集装箱的国际货物列车，缓缓驶离云南磨憨铁路口岸驶向老挝，标志着中老铁路国际货物列车运载货物总值突破1亿元人民币。

12月4日，首发出口国际货物列车完成所有物品的通关手续，拉开了中老铁路跨境物流成功开通的序幕。截至12月15日，昆明海关已监管验放31列中老铁路国际货物列车，进出口货物总量达1.71万吨，货值约1.07亿元人民币。进口货物主要有天然橡胶、化肥、铁矿石等，出口货物主要有蔬菜、水果、钢材、机电产品等。

为做好中老铁路国际货物列车通关保障工作，昆明海关不断优化通关流程，强化通关调度，完善疫情防控预案，加强与铁路等相关部门的协作配合，指导企业快速适应铁路运输模式，确保中老铁路国际货物列车严密高效通关。

中老铁路是共建“一带一路”和中老友谊的标志性工程。随着中老铁路的开通运营，凭借铁路运输“运载能力强、安全性高、运输成本低”的特点，中老双边以及泛亚铁路沿线国家和地区的经贸交流合作将迎来高质量发展。

《 人民日报 》（ 2021年12月17日 15 版）

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