本报记者 韩 硕

近年来，中国同塞尔维亚的科技创新合作日益密切，很多中企参与到中塞务实合作之中。塞尔维亚总统武契奇说，科技创新“正影响着塞尔维亚的未来”。

“用最好的技术发展未来教育”

2020年，武契奇视察贝尔格莱德机器人和人工智能教育中心，见到中国企业研发的AI人形机器人艾玛。武契奇问：“你为什么来塞尔维亚？”艾玛立即用流利的塞尔维亚语答道：“我爱塞尔维亚，这是一个兼具自然风光和人文历史的国家。就机器人学科的发展而言，这里具有广阔的发展前景。我相信，未来塞尔维亚将成为世界上科技领先的国家之一。”

贝尔格莱德机器人和人工智能教育中心由塞教育科技发展部、贝尔格莱德大学教师教育学院与中国网龙网络公司共同筹建，通过共建教育应用软件、硬件、增值服务、云平台智慧学习环境等，提升塞教育智能化、信息化水平。

近日，记者走访了贝尔格莱德机器人和人工智能教育中心。在101虚拟实验室，通过VR技术操作化学、物理等实验，所见所闻所感高度逼真，并且安全性更有保障；在AR互动室，AR及人脸识别技术带记者瞬间“穿越”到互动大屏中，出现在实时的贝尔格莱德地标——米哈伊洛大公街上，在这条历史悠久的街道中徜徉观赏。

这里还有智慧课堂、AI助教，以及以数字化呈现的全球气候变化趋势、作业智能测评分析、VR实景畅游等前沿科技应用。据介绍，中方将积极支持塞提升本地化教育资源，研发更丰富的AI助手、机器人等电子化教育应用产品，让传统的教育借助大数据、人工智能等科技手段，朝着个性化、精准化、多样化的方向发展。

贝尔格莱德大学教师教育学院院长丹尼米尔·曼迪奇说：“我们要用最好的技术发展未来教育，塞中合作让我们离实现这一目标越来越近。近期，我们将对4000名本地教师进行信息化培训，把这些技术尽快推广至实际教学和科研工作中。此后，我们还将推进远程培训。相信在不久的将来，塞尔维亚的学生都能用上中心的‘电子课本’和‘虚拟实验室’，快乐高效学习，安全方便做实验。老师们能用上便捷的备授课工具和AI助教，高效授课、答疑。”

塞教育科技发展部前部长穆拉登·沙尔切维奇表示，中国是世界科技创新的重要贡献者，塞方希望在智慧教育领域借鉴中国经验。塞国际政治与经济研究所所长布拉尼斯拉夫·乔尔杰维奇认为，塞中两国在教育领域的合作，将全方位推动塞国内智慧教育的发展。

“让高铁跑得更快更安全”

在贝尔格莱德匈塞铁路ETCS—2系统实验室里，中国铁路国际有限公司塞尔维亚分公司项目安全总监熊彬臣正与塞方信号专业工程师夫拉达共同监测塞境内已通车路段的列车运行状态。

实验室包括全电子计算机联锁系统、调度集中系统、信号集中监测系统、无线闭塞中心系统、电源屏等铁路信号核心产品，还包括应答器、转辙机、信号机等室外信号设备，它们将为在建的匈塞铁路项目提供全套的信号设备和工程化系统。

“中国技术帮助塞尔维亚构建起完整的调度指挥和列车运行控制功能。”熊彬臣以调度指挥系统为例介绍说，依托这个系统，中心的调度员可以实时掌握匈塞铁路全线每一列列车的状态并实施调度指挥。

面对实验室前方大屏上匈塞铁路贝旧段线路运行图，夫拉达从容下达调度指令。借助无线闭塞中心系统，指挥中心可以向列车发送行车指令，包括列车能向前开多远，按照什么速度运行。“它们是高速铁路的‘大脑’和‘中枢神经’。”夫拉达说，中国技术不仅科学调配了匈塞铁路的运营秩序，“而且让高铁跑得更快更安全”。

未来，ETCS—2系统实验室还将作为匈塞铁路信号设备运行维护的基地，为当地铁路的运营维护技术人员提供培训环境。

塞副总理佐拉娜·米哈伊洛维奇表示，匈塞铁路将是第一条最高时速200公里的铁路，以实现塞各界多年来的愿望。“中国给塞尔维亚带来的技术支持价值难以估量，我们对此非常感激。”

“与中国企业的合作具有重要意义”

12月9日，由中国华大基因与贝尔格莱德大学分子遗传和生物工程研究所合作建设的塞尔维亚基因测序和生物信息中心落成。

“基因测序和生物信息中心将有力推动塞生物技术和生物经济发展。特别是在疫情防控期间，中心将能密切跟踪境内新冠病毒变异情况。”出席落成仪式的塞总理布尔纳比奇表示。

近年来，中塞科技合作领域不断拓宽。2018年5月，网龙网络公司、北京师范大学与诺维萨德大学签署合作备忘录，共建“未来教育虚拟实验室”，促进中国与中东欧国家在教育信息化领域合作；2019年，北京交通大学与克拉古耶瓦茨大学签署合作备忘录，全面开展科研、师生交流等，合作成果不断涌现；2019年10月，在塞举行的第四届中国—中东欧国家创新合作大会上，中塞签署12项合作协议，涉及医药、环境保护、智慧城市、实验室共建等多个领域；今年9月，欧洲地区首家中国疫苗工厂在贝尔格莱德开建，并将于2022年4月正式投产，为中塞生物制药领域合作掀开新的一页。

中国企业华为在2020年9月开放其位于贝尔格莱德的创新与数字发展中心，推动当地数字化转型。2020年底，华为还与塞信息技术与电子政务办公室签署协议，成为克拉古耶瓦茨国家数据中心合作伙伴。“与中国企业的合作具有重要意义，将为塞乃至整个欧洲提供更多更好的服务。”塞信息技术与电子政务办公室主任米哈伊洛·约万诺维奇表示。

今年7月，中国—塞尔维亚科技合作委员会第五届例会成功举行。会议回顾了中塞两国科研合作所取得的巨大成果，也为双方科技创新合作实现更好更快发展提供新的契机。

“中国在取得重大科技创新成就的同时，积极分享成果和经验，与‘一带一路’沿线国家和地区共建了一批联合实验室或联合研究中心，助力当地培养科技人才，树立了互利共赢的典范。”塞国际政治与经济研究所“一带一路”地区研究中心主任伊沃娜·拉杰瓦茨说。

（本报贝尔格莱德电）

《 人民日报 》（ 2021年12月17日 15 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)