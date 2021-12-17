本报北京12月16日电 12月16日，国务委员兼外长王毅同所罗门群岛外长马内莱通电话。

王毅表示，所罗门群岛是中国的好朋友、好伙伴。中所建交完全符合所人民长远和根本利益，完全符合时代发展潮流。中所建交以来相互尊重、平等相待、相互支持、共同发展。中所合作有力捍卫了双方共同利益，造福两国人民。中所关系正成为不同社会制度、不同大小国家友好相处的样板。中方高度重视发展中所友好关系，愿同所方一道努力，落实两国领导人达成的重要共识，推动双边关系行稳致远。

王毅说，前不久所首都发生严重骚乱，当地民众与中国侨胞的安全和生活受到冲击。中方向所政府和人民表示深切同情和诚挚慰问，对一切暴力行径表示强烈谴责。中方同所政府和人民坚定地站在一起，坚定支持所政府维护国内稳定的努力，坚定维护中所关系和在所中国公民的正当权益。中方对两国关系前景充满信心，将采取一系列措施支持和帮助所恢复秩序和重建、实现稳定发展。

王毅表示，中方将继续在国际舞台上坚定维护多边主义，坚定维护发展中国家特别是中小国家的合理诉求。当前，双方要警惕少数国家秉持冷战思维、动辄打着人权旗号干涉他国内政的图谋，共同维护国际关系基本准则和国际公平正义。

马内莱热烈祝贺中国共产党成功召开十九届六中全会，感谢中方对所经济社会发展提供的大力支持和援助，对中国在所公民在骚乱事件中遭受的财产损失表示诚挚慰问。马内莱表示，我们的通话表明两国在困难时刻坚定站在一起。所当前局势已逐步恢复正常，正在努力实现社会稳定和经济发展。所高度重视对华关系，将继续坚定奉行一个中国政策。所方愿同中方加强协调合作，切实维护多边主义，捍卫国际公平正义。

《 人民日报 》（ 2021年12月17日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)