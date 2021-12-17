本报北京12月16日电 近日，多国政党、社会组织和智库以各种方式联系中共中央对外联络部发布《关于自主探索民主道路、携手推动共同发展的联合声明》后，亚洲、非洲、拉丁美洲、欧洲等地区100多个政党、社会组织和智库在所在国主流媒体或所属党报党刊、官网以及社交媒体平台对声明全文转发或报道，重申民主是各国人民的权利，而不是少数国家的专利，不存在适用于一切国家的民主制度和发展模式，呼吁以全人类共同价值为指引，推动构建人类命运共同体。

老挝国家通讯社巴特寮通讯社、巴基斯坦《外交》杂志、坦桑尼亚《卫报》、纳米比亚《新时代报》、尼日利亚《每日新闻》、博茨瓦纳《每日新闻》等外国主要媒体第一时间转发或报道联合声明，表示多样性是人类文明的魅力所在，更是世界发展的活力和动力之源，用单一的标尺衡量世界丰富多彩的政治制度，用单调的眼光审视人类五彩缤纷的政治文明，本身就是不民主的。

老挝人革党、土耳其爱国党等在其党报、党刊头版头条全文发表联合声明，柬埔寨人民党、委内瑞拉统一社会主义党、罗马尼亚社会主义党、意大利共产党等在官网显著位置发布联合声明全文或评论文章，表示推进民主建设应着眼于不断实现人民对美好生活的向往，不断提升人民的获得感、幸福感、安全感。世界上所有国家、所有民族都应该享有平等的发展机会和权利，要推动实现包容普惠发展，不让任何一个国家掉队。

巴基斯坦正义运动党、蒙古公民意志绿党、肯尼亚朱比利党、白俄罗斯自由民主党等在官方社交媒体平台积极转发联合声明全文、相关报道或评论文章，表示人类正面临各种挑战和全球性问题，必须形成更加包容的全球治理、更加有效的多边机制、更加积极的区域合作，才能有效应对。

此外，柬埔寨高棉民族团结党主席涅本才、欧洲左翼党第一副主席莫拉、波兰社会党前主席杰姆斯基、泰国暹罗智库主席洪风、阿拉伯中国之友作家和新闻媒体人士国际联盟主席马尔旺等通过个人社交媒体账号或相关网站等发表联合声明，强调国际关系民主化是时代潮流，践行真正的多边主义是实现国际关系民主化的必由之路。

匈牙利工人党主席蒂尔迈尔、也门纳赛尔人民统一组织副总书记拉娜、孟加拉国工人党外事书记哈克等在参加中联部举办的活动时表示，高度认同习近平总书记提出的全过程人民民主重要理念，认为中国的全过程人民民主是一种真正的以人为本的民主，体现在民主协商、民主决策、民主管理、民主监督等各个环节。中国的民主切实为人民提供更好生活，得到了人民衷心支持和拥护。

巴基斯坦参议院国防委员会主席、巴中学会主席穆沙希德，津巴布韦非洲民族联盟—爱国阵线青年联盟外事书记西班达等通过多种场合表示，民主不是可口可乐，不是全世界都一个味道。更不应以民主之名制造分裂和对抗，破坏全球化进程，阻碍各国应对新冠肺炎疫情和气候变化等人类面临的共同挑战的努力。

《 人民日报 》（ 2021年12月17日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)