在两国元首战略引领下，中俄新时代全面战略协作伙伴关系稳定、牢固、坚韧，具有强大生命力和抗压能力，能够经受住各类风险挑战的考验

12月15日，习近平主席在北京同俄罗斯总统普京举行视频会晤。两国元首全面总结今年中俄关系发展新成果，对各领域合作作出新规划，推动两国关系持续高质量发展。这次视频会晤进一步增进中俄高水平互信，有力推动中俄“背靠背”战略协作和全方位务实合作蓬勃发展，为变乱交织的国际形势注入了更多稳定性和正能量。

世界百年变局和世纪疫情交织影响，世界进入动荡变革期。中俄关系经受住各种风浪考验，展示出新的生机活力。双方正式宣布《中俄睦邻友好合作条约》延期并赋予其新的时代内涵，在涉及彼此核心利益问题上坚定相互支持，捍卫了各自国家尊严和两国共同利益。中俄全方位务实合作展现出巨大政治优势和机遇优势。双边贸易额今年前三个季度首次突破千亿美元大关，全年有望再创新高。双方制定完成《中俄货物贸易和服务贸易高质量发展的路线图》，为实现两国贸易额2000亿美元目标作出规划。中俄科技创新年圆满闭幕，一系列战略性大项目顺利实施，共建“一带一路”同欧亚经济联盟对接顺利推进。两国积极展现大国担当，团结国际社会抗击疫情，阐述民主和人权的正确内涵，成为践行真正的多边主义、维护国际公平正义的中流砥柱。中俄关系的全方位发展，充分说明《中俄睦邻友好合作条约》确立的世代友好理念和新型国际关系原则在当前国际形势下具有强大生命力。

中俄关系已成为互信程度最高、协作水平最高、战略价值最高的一组大国关系，这得益于两国元首坚持通过多种方式就重大议题保持沟通和协调，共同为中俄关系把舵领航。此次视频会晤是中俄元首今年第二次视频会晤，也是2013年以来两国元首的第三十七次会晤。如此高水平、高频率、高质量的元首外交，在当前的大国交往中绝无仅有。明年，两国元首“冬奥之约”将如期而至，双方携手“一起向未来”，将共同开启后疫情时期中俄关系崭新篇章。中俄战略协作和各领域务实合作不断加强，这是双方基于两国各自发展振兴需要和世界发展大势作出的战略决策。在两国元首战略引领下，中俄新时代全面战略协作伙伴关系稳定、牢固、坚韧，具有强大生命力和抗压能力，能够经受住各类风险挑战的考验。

国际上的事应当由各国共同商量着办，推行国际关系民主化、践行真正的多边主义是人心所向、大势所趋。然而，国际上某些势力打着“民主”、“人权”的幌子对中俄两国内政横加干涉，粗暴践踏国际法和公认的国际关系准则。在此国际形势下，中俄开展更多联合行动，更加有效维护双方的安全利益，加强在国际事务中的协调和配合，在全球治理上发出更加响亮的声音，就抗疫、气候变化等全球性问题拿出切实可行的方案，在解决国际和地区热点问题中坚定捍卫国际公平正义，坚决反对披着“多边主义”和“规则”外衣的霸权行径和冷战思维，不仅是捍卫两国自身利益的需要，也是维护国际秩序、促进世界和平发展的需要。此次视频会晤中，两国元首就加强双方在上合组织、金砖、联合国安理会等多边平台上的协调合作进行广泛探讨，并就当前大国关系和民主问题交换意见，向国际社会发出了坚守正道的“中俄之声”，充分展现了大国担当。

在今年两国元首共同发表的关于《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年的联合声明中，双方明确重申，俄罗斯需要繁荣稳定的中国，中国需要强大成功的俄罗斯。瞩目未来，双方要秉持世代友好、合作共赢理念，务实推进各领域交流合作，促进中俄关系向更高层次、更高质量、更高水平迈进，不断为建设新型国际关系、推动构建人类命运共同体注入新动力。

《 人民日报 》（ 2021年12月17日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)