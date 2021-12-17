12月15日下午，中国国家主席习近平在北京同俄罗斯总统普京举行视频会晤。两国元首全面总结今年双边关系发展新成果，对各领域合作作出新规划，推动两国关系持续高质量发展。

接受本报记者采访的中俄两国专家学者认为，这次视频会晤将进一步增进双方高水平互信和友谊，有力推动中俄新时代全面战略协作伙伴关系和全方位务实合作蓬勃发展，为进入动荡变革期的世界注入更多稳定性和正能量。

“元首外交引领俄中关系向更高水平、更广领域、更深层次发展”

今年以来，中俄两国元首通过多种方式就重大议题保持沟通和协调，共同为中俄关系把舵领航。习近平主席强调，中俄关系经受住各种风浪考验，展示出新的生机活力。

“俄中关系成熟、稳定、坚固，经得起任何国际风云变幻考验，这与两国元首外交引领密不可分。”俄罗斯科学院世界经济与国际关系研究所副所长亚历山大·洛马诺夫表示，近年来，俄中关系一直保持稳定健康发展势头，得益于两国元首对更好发展俄中关系的信心，以及让睦邻友好合作造福两国人民的决心。

俄罗斯财政部财政研究所高级研究员谢尔盖·萨文斯基表示：“两国元首对推动双边关系持续深入发展怀有共同决心和愿望，元首外交引领俄中关系向更高水平、更广领域、更深层次发展。”

俄罗斯科学院远东研究所政治研究和预测中心主任安德烈·维诺格拉多夫认为，两国元首的密切交往体现了俄中世代友好的传统，这为各项双边合作计划的落实奠定了良好基础。

清华大学俄罗斯研究院副院长吴大辉表示，这是中俄元首今年第二次举行视频会晤，也是2013年以来两国元首的第三十七次会晤。后疫情时代，中俄双方继续深化发展战略对接，将给两国和地区人民带来更多福祉，为世界经济增长创造更多机遇。

“两国元首此次会晤，对确定俄中关系今后一个时期的发展方向、加强两国在国际和地区问题上的协调合作具有重要意义。”俄罗斯战略研究所高级专家伊韦塔·弗罗洛娃说，当前国际形势下，两国元首彼此信任、相互支持弥足珍贵。双方不以意识形态划界、不针对第三方，使俄中关系成为大国关系典范。

“事实证明，任何第三方势力在俄中两国和两国人民之间打入楔子的企图都不会得逞。”俄中友协副主席谢尔盖·萨纳科耶夫说，两国元首此次会晤，不仅全面总结了2021年双边关系的发展成就，还对今后俄中关系发展方向和优先领域作出统筹规划。在两国元首亲自擘画和战略引领下，俄中在国际舞台上将始终保持密切沟通协调，合力应对全球挑战。

“体现了俄中这对好邻居、好朋友、好伙伴之间高水平的政治互信”

今年以来，中俄务实合作成果丰硕，质量体量同步提升。双边贸易额在前三个季度首次突破千亿美元大关，全年有望再创新高。中俄科技创新年圆满闭幕，一系列战略性大项目顺利实施，共建“一带一路”同欧亚经济联盟对接顺利推进。习近平主席指出，两国全方位务实合作展现出巨大政治优势和机遇优势。

在维诺格拉多夫看来，无论是双边贸易额大幅提升，还是两国核能合作、天然气项目等深入推进，都表明俄中合作正向更高水平迈进。

中国现代国际关系研究院欧亚所所长丁晓星表示，在元首外交引领下，中俄在经贸、科技、能源、军事等各领域合作持续发力，不断取得新成果。面对疫情冲击，中俄双边贸易逆势上扬，贸易额创下历史新高。新形势下，中俄共享发展机遇，做大合作蛋糕，有利于两国，也有利于世界。

“再过一个多月，普京总统将访华并出席北京冬奥会开幕式，这是俄罗斯以实际行动对北京冬奥会的支持。”洛马诺夫说，这种支持是相互的。“邻居办喜事，好友来道贺。”2014年2月，习近平主席应邀赴俄罗斯出席索契冬奥会开幕式，同俄罗斯人民分享喜庆。

萨纳科耶夫说：“俄中两国元首共同出席在对方国家举办的奥运会开幕式，体现了俄中这对好邻居、好朋友、好伙伴之间高水平的政治互信，以及对双边关系和国际公平正义的珍视。”

中国俄罗斯东欧中亚学会会长李永全表示，普京总统将出席北京冬奥会开幕式，这是对“一起向未来”的北京冬奥会的支持，更是以行动支持“更快、更高、更强——更团结”的奥林匹克精神。

“中国有一句谚语‘远亲不如近邻’。邻居之间理应彼此尊重、相互照应、友好相处。俄中两国找到了邻国之间、大国之间的正确相处之道。”洛马诺夫说。

“俄中肩并肩、背靠背，有利于反对霸权主义，维护世界和平稳定”

中俄两国都是具有世界影响的大国，也都找到了符合本国国情的发展道路。习近平主席强调，双方要加强在国际事务中的协调和配合，在全球治理上发出更加响亮的声音，就抗疫、气候变化等全球性问题拿出切实可行的方案，在解决国际和地区热点问题中坚定捍卫国际公平正义，坚决反对披着“多边主义”和“规则”外衣的霸权行径和冷战思维。

萨文斯基说，俄中都主张践行真正的多边主义，反对集团对抗和冷战思维，共同致力于维护联合国权威，以构建新型国际关系的实际行动推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展。

中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所所长孙壮志表示，国际上某些势力打着“民主”“人权”的幌子干涉他国内政，粗暴践踏国际法和公认的国际关系基本准则，这是对人权、民主最大的践踏和破坏。一个国家是否民主，如何更好实现民主，只能由本国人民来评判。中俄反对披着“多边主义”和“规则”外衣的霸权行径和冷战思维，就是对国际公平正义的维护。

洛马诺夫表示，几十年来，中国现代化建设事业取得巨大成就，欢迎其他国家深入了解中国，愿意与国际社会分享治国理政的成功经验，但从来不将发展模式和价值观强加于别国。在他看来，俄中两国社会制度不同、意识形态各异，之所以能成为“21世纪国家间协作的典范”，秘诀就在于双方能超越意识形态差异，彼此尊重国家主权、安全和发展利益，尊重各自选择的发展道路。

中国国际问题研究院欧亚所所长李自国表示，中俄两国守望相助，共同抗击疫情，两国的疫苗合作惠及两国民众和世界人民，这是真正关心人权和民生。两国共同维护全人类共同价值，阐述民主和人权的正确内涵，引导国际社会树立正确的民主观，捍卫各国正当民主权利。

“俄中在涉及彼此核心利益问题上坚定相互支持，捍卫了各自国家尊严和两国共同利益。”萨纳科耶夫表示，在国际事务中，双方密切协调配合，践行真正的多边主义，“俄中肩并肩、背靠背，有利于反对霸权主义，维护世界和平稳定”。

（本报莫斯科、北京12月16日电 记者于宏建、张光政、荣翌、隋鑫、曲颂、屈佩）

《 人民日报 》（ 2021年12月17日 03 版）

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