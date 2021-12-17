新华社北京12月16日电 中共中央政治局常委、国务院副总理韩正16日在北京出席企业职工基本养老保险全国统筹实施工作电视电话会议并讲话。会议认真学习贯彻习近平总书记有关重要讲话精神，贯彻落实中央经济工作会议精神，对企业职工基本养老保险全国统筹实施工作进行动员和部署。

韩正指出，实施企业职工基本养老保险全国统筹制度，是党中央、国务院作出的重大决策部署。这项工作事关广大职工和千家万户的切身利益，事关社会大局稳定。各地区、各有关部门单位要进一步提高政治站位，切实增强责任感和使命感，把思想认识和行动统一到党中央、国务院决策部署上来，不折不扣落实好、执行好各项改革举措。

韩正强调，要突出重点任务，扎实做好企业职工基本养老保险全国统筹工作。要统一养老保险政策，做到“全国一盘棋”，更好保障劳动者与退休人员的养老保险权益。要加强全国统筹调剂资金管理，确保基金安全、调拨顺畅，增强养老保险制度的可持续性和公平性。要建立中央和地方养老保险支出责任分担机制，中央财政支持保持稳定性和连续性，逐步强化地方政府支出责任，确保基本养老金按时足额发放。要加强能力建设，提高政策制定、经办服务水平，加快建成全国统一的信息系统。要加强组织领导，建立健全工作协调机制，强化监督考核，确保企业职工基本养老保险全国统筹制度顺利实施。

中共中央政治局委员、国务院副总理胡春华主持会议。中央和国家机关有关部门单位负责同志在主会场参加会议，各省、自治区、直辖市人民政府和新疆生产建设兵团负责同志在分会场参加会议。人力资源社会保障部、财政部和辽宁省、广东省人民政府负责同志作了发言。

《 人民日报 》（ 2021年12月17日 01 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)