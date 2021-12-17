新华社北京12月16日电 国务院总理李克强12月15日晚在中南海紫光阁出席“全球首席执行官委员会”对话会。对话会以视频方式举行。

来自施耐德电气、陶氏、ABB、松下电器、嘉吉、力拓、星巴克、大众等近30家世界500强公司负责人围绕创新发展、绿色低碳转型、跨国公司在华发展新机遇等议题发言。李克强赞赏跨国公司为中国改革开放和现代化事业作出的贡献，并同与会代表深入互动交流。

李克强表示，中国是世界上最大的发展中国家，同时也是一个具有巨大潜力的发展中市场。习近平主席提出，要增强创新这个第一动力。我们深入实施创新驱动发展战略，不断激发创新理念、释放创新活力。我们将继续实施好制度性减税降费安排，包括研发费用加计扣除、增值税留抵退税等，以提高全社会研发投入占国内生产总值的比重，通过公平普惠的市场化办法支持企业创新和技术改造。通过技术创新与合作，加强新能源开发和煤炭清洁利用，在保障能源电力供应的同时努力实现绿色低碳转型，更好应对气候变化挑战。

李克强指出，中国要实现现代化，改革开放是必由之路。我们将继续深化“放管服”改革，营造市场化法治化国际化营商环境，严格保护知识产权，对内外资企业一视同仁、公平对待，健全外商投资促进和服务体系，让中国长期成为具有强大吸引力的投资目的地。欢迎各国企业继续扩大对华投资，深化各领域合作，实现共同发展。

李克强介绍了中国经济形势，表示我们将坚持以经济建设为中心，面对新的下行压力，把稳增长放在更加突出的位置，统筹稳增长、调结构、促改革，保持经济运行在合理区间，基本面长期向好。中国有1.5亿市场主体，构成了就业和经济增长的重要支撑。我们将千方百计助企纾困，激发市场主体活力和发展内生动力，夯实稳经济稳就业的基础。广泛开展大众创业万众创新，通过聚众智、汇众力，扩大就业空间和增强社会创造力。继续围绕市场主体需求制定实施宏观政策，加大财政金融政策支持力度，通过组合式减税降费、降低融资成本等帮助他们减负，让更多市场主体发展壮大。

与会企业家感谢中国政府在疫情期间为在华外资企业正常运营提供的宝贵支持，赞赏中方为应对气候变化作出的积极努力，表示看好中国经济发展前景，愿积极参与和助力中国全面实现现代化进程。希望继续加强在创新、数字经济、卫生健康、粮食安全、绿色低碳转型、可持续发展等领域合作，维护全球产业链供应链稳定，向世界发出携手合作、共促经济复苏的积极信号。

王毅、何立峰参加上述活动。

《 人民日报 》（ 2021年12月17日 01 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)