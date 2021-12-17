12月15日，党和国家领导人习近平、李克强、王沪宁、韩正等在北京人民大会堂会见平安中国建设表彰大会代表。

新华社记者 谢环驰摄

本报北京12月16日电 （记者徐隽、张璁）中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平15日下午在北京亲切会见平安中国建设表彰大会代表，向他们表示热烈祝贺，希望他们再接再厉，为建设更高水平的平安中国作出新的更大贡献。

中共中央政治局常委李克强、王沪宁、韩正参加会见。

下午3时30分，习近平等来到人民大会堂北大厅，全场响起热烈掌声。习近平等向代表们挥手致意，同大家亲切交流并合影留念。

平安中国建设表彰大会15日上午在京举行。郭声琨参加会见并在表彰大会上讲话。他指出，要把习近平总书记的亲切关怀转化为强大动力，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神及中央经济工作会议精神，从党的百年奋斗中汲取智慧力量，深入推进更高水平的平安中国建设，确保政治更安全、社会更安定、人民更安宁，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开，为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献。

会上，平安中国建设140个先进集体、129名先进个人受到表彰，授牌命名60个平安中国建设示范市和160个平安中国建设示范县，授予73个市县“长安杯”。4位受表彰代表进行交流发言。

丁薛祥、杨晓渡、陈希、黄坤明、肖捷参加会见，赵克志、周强、张军参加会见并出席大会。

《 人民日报 》（ 2021年12月17日 01 版）

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