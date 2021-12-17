新华社亚的斯亚贝巴12月16日电（记者汪平）非洲疾病预防控制中心15日发布数据显示，非洲累计新冠确诊病例达9033788例，累计死亡225489例，累计治愈8265327例。

受到奥密克戎变异毒株扩散影响，非洲地区近期迎来第四波新冠疫情。非洲疾控中心在9日举行的例行发布会上说，第四轮新冠疫情正在非洲大陆蔓延，截至9日的一周，非洲地区新增新冠确诊病例超过9.88万例，较前一周飙升88%。

南非卫生部本月3日宣布该国正式进入第四波疫情高峰。南非国家传染病研究所15日公布疫情数据显示，该国过去24小时内新增新冠确诊病例26976例，累计确诊3231031例；新增死亡54例，累计死亡90226例。

尽管确诊人数迅速攀升，但南非临床数据显示，该国新增新冠死亡病例数并没有相应增加，而是处于疫情暴发以来的低点。专家表示，大部分人感染奥密克戎毒株后症状较轻微，若及时治疗，症状可以很快得到缓解。

纳米比亚自本月6日报告首次发现18例奥密克戎毒株感染病例以来，新增病例数激增。纳米比亚总统根哥布14日宣布全国已进入第四波疫情。纳米比亚卫生部公布疫情数据显示，14日该国新增确诊病例710例，与6日相比新增病例数增长了数倍。截至14日，全国累计确诊134154例，累计死亡3579例。

为了应对严峻的疫情形势，非洲疾控中心呼吁加强在非洲本土生产新冠疫苗的能力，以实现非洲各国获得足够疫苗的目标。非洲疾控中心主任约翰·肯格松14日在首届非洲公共卫生国际会议期间呼吁非洲各国加强和完善公共卫生系统，以应对新型变异毒株奥密克戎的流行。（参与记者：荆晶、陈诚）

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