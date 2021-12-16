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第二届“中韩智库媒体对话”研讨会举行

2021年12月16日22:43 | 来源：新华网
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　　新华社北京12月16日电（记者王宾）由新华社研究院和韩国“一带一路”研究院共同举办的第二届“中韩智库媒体对话”研讨会16日以线上线下相结合方式举行。来自中韩两国智库、媒体的代表围绕后疫情时代中韩公共外交前景、智库和媒体在双边关系发展中如何发挥作用等议题深入探讨。

　　新华社社长何平在视频致辞中表示，近年来，中韩两国智库和媒体在推动互信沟通、密切信息联通、促进民心相通中扮演了重要角色、发挥了独特作用。当前，百年变局和世纪疫情相互交织，双方智库和媒体应共谋长远发展、共助互利共赢、共促民心相通，携手促进两国关系实现更大发展，弘扬全人类共同价值，推动构建人类命运共同体。

　　中国驻韩国大使邢海明、中国国际问题研究院院长徐步、韩国“一带一路”研究院理事长崔载千、韩国中央日报代表理事兼发行人洪正道、韩国共同民主党民主研究院院长卢雄来等也分别致辞。他们表示，中韩两国智库和媒体应进一步加强沟通交流、讲好中韩友好合作故事，以迎接两国建交30周年为契机，共同推动中韩关系持续健康向前发展。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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