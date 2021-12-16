人民网北京12月16日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持16日例行记者会。记者会实录如下：

2021年度“一带一路”国际合作高峰论坛咨询委员会会议将于12月17日晚以视频形式举行，国务委员兼外长王毅将出席开幕式并致辞。

咨询委员会由包括前政要和专家学者在内的国际知名人士组成，主要职能是为“一带一路”国际合作高峰论坛及相关国际合作提供智力支持。

总台央视记者：昨天下午中俄元首举行视频会晤。发言人能否进一步介绍有关情况？

汪文斌：昨天下午，习近平主席同普京总统举行今年第二次视频会晤，相关消息稿已经发布。外交部副部长乐玉成会后也接受媒体采访，介绍了会晤情况。

这次视频会晤是8年来两国元首第37次会晤。双方就中俄双边关系、各领域务实合作、国际战略协作等问题深入交换意见，达成广泛共识，为推动中俄关系在新的一年里继续高质量发展注入了强劲动力。中俄关系之所以达到今天的高度，关键在于两国元首的战略引领。

习近平主席在会晤中指出，中俄全方位务实合作展现出巨大政治优势和机遇优势，期待同普京总统的“冬奥之约”，愿携手“一起向未来”，共同开启后疫情时期中俄关系崭新篇章。中方将一如既往坚定支持俄方为维护国家长治久安所作的努力。双方要开展更多联合行动，更加有效维护双方的安全利益。要共享发展机遇，做大合作蛋糕，抓住新一轮科技革命和产业变革机遇，加快前沿科技产业合作。要牢牢把握上海合作组织发展正确方向，维护地区安全和稳定。中方愿同俄方保持高水平战略协作，推动金砖国家全面深化各领域合作。

两国元首认为，中俄关系正处于历史最好时期，不断在更高起点、更大范围、更深层次上取得新的发展。两国元首重申，双方坚决捍卫以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，反对单边主义、强权政治和挑动意识形态纷争，主张维护国际公平正义和推动国际关系民主化。两国元首宣布，明后两年中俄将举办体育交流年。

2022年，中国共产党将召开二十大，俄罗斯将进入落实《2030年前国家发展目标》的关键时期。双方将继续奉行“四个相互坚定支持”，互为发展机遇、互为战略依托，推动中俄关系持续高水平、高质量发展，使之成为互信程度最高、协作水平最高、战略价值最高的大国关系典范，为推动建设新型国际关系、构建人类命运共同体作出更大贡献。

法新社记者：昨天，美国宣布对4个中国实体和1名个人实施制裁，并称此举旨在防止合成阿片类药物及其前体进入美国。中方有何回应？

汪文斌：我想强调的是，中国政府始终对毒品问题坚持“零容忍”态度，严格管制各类麻醉药品、精神药品及其化学前体，所作努力和取得的成效国际社会有目共睹。中方坚决反对美方的错误行径。

必须指出的是，中方已整类列管芬太尼类物质，但美国时至今日仍未采取永久性举措，此前还将中国公安部物证鉴定中心及国家毒品实验室列入制裁清单。这种“自己生病却让别人吃药”的错误做法不具建设性，只会干扰中美禁毒执法合作。

我们敦促美方尊重事实，更多从自身查找芬太尼滥用问题的原因，客观公正评价中方所作努力，而不是转嫁矛盾，归咎他国。

新华社记者：12月15日，李克强总理出席“全球首席执行官委员会”对话会。发言人能否介绍有关情况？

汪文斌：“全球首席执行官委员会”由全球知名跨国公司首席执行官或集团总裁等公司主要负责人组成，成员具有广泛代表性和国际影响力。

昨天，李克强总理同近30家世界500强公司负责人围绕创新发展、绿色低碳转型、跨国公司在华发展新机遇等议题深入互动交流。李总理赞赏跨国公司为中国改革开放和现代化事业作出的贡献，表示中国是世界上最大的发展中国家，同时也是一个具有巨大潜力的发展中市场。中国将坚持深化改革，致力于高水平对外开放。中国开放的大门会越开越大。我们将持续打造市场化法治化国际化营商环境，对内外资企业一视同仁、公平对待，健全外商投资促进和服务体系，让中国长期成为具有强大吸引力的投资目的地。李总理指出，中国将坚持以经济建设为中心，把稳增长放在更加突出的位置，保持经济运行在合理区间，基本面长期向好。欢迎各国企业继续扩大在华投资，深化各领域合作，实现互利共赢。

与会企业家表示看好中国经济发展前景，愿积极参与和助力中国全面实现现代化进程，希望继续同中方加强在创新、数字经济、卫生健康、粮食安全、绿色低碳转型、可持续发展等领域合作，携手维护全球产业链供应链稳定，共促世界经济复苏。

路透社记者：据报道，随着中国和立陶宛关系恶化，立陶宛驻华外交机构人员已于昨日离开中国。中方对此有何评论？

汪文斌：针对立陶宛违反自身在中立建交公报中所作的政治承诺、公然制造“一中一台”的错误行径，中方已宣布将两国外交关系降为代办级，并正式照会立方，决定将中国驻立外交机构更名为中华人民共和国驻立陶宛共和国代办处，要求立方相应更改驻华外交机构称谓。

需要指出的是，所谓立陶宛驻华机构人员担忧自身安全，以及中国政府禁止中方雇员为立驻华代办处工作的说法纯属无中生有。中方一贯高度重视保障外国驻华外交机构馆舍和人员安全，保障包括立方在内的各国驻华外交机构正常开展工作。立方也从未向中方提及自身安全有什么问题。

中立关系受损的是非曲直是十分清楚的。如果立方不正视现实，不反思和纠正错误，反而推卸自身责任，只会给两国关系带来更大冲击，使两国人民感情受到更多伤害，最终受损的还是立方自己。我们敦促立方，切实遵守国际关系基本准则，认真履行自己所作的承诺，尽快纠正损害中国主权和核心利益的错误行为。

总台央广记者：我们注意到，习近平主席在中非合作论坛第八届部长级会议开幕式上宣布，中方将在华设立一批中非现代农业技术交流示范和培训联合中心，昨天首批联合中心授牌活动在海南举行，发言人能否进一步介绍有关情况？

汪文斌：12月15日，农业农村部在海南省海口市为首批中非现代农业技术交流示范和培训联合中心授牌。这批联合中心是中方落实中非合作论坛第八届部长级会议宣布的中非务实合作“九项工程”之一——“减贫惠农工程”的重要举措。首批挂牌的四家联合中心分别位于海南、江苏、四川和陕西省，在热带作物、水稻种植、水产养殖、旱作农业、防沙治沙等领域各具特色，高度契合非洲各国不同的农业发展条件需求。联合中心将进一步整合资源，更好发挥中方在制度、技术、产业、人才和设施方面的优势，在推动中非农业合作中当好样板，为服务中非友好合作发展大局贡献积极力量。

我想强调的是，一分承诺、九分落实。论坛会议结束两周以来，索马里、冈比亚、莫桑比克、尼日尔、喀麦隆五国已陆续收到中国捐赠的新冠疫苗，对其他非洲国家的疫苗援助也在有序展开。国务院关税税则委员会昨天发布公告，给予最不发达国家98%税目产品零关税待遇，将为扩大中国自非洲进口、进一步同非洲国家共享市场机遇发挥积极作用。近日中非创新合作大会、中非现代农业技术交流示范和培训联合中心挂牌仪式等活动也相继举办。这些落实论坛会议成果的具体行动，体现了中方言出必行、务实高效的鲜明特色。

下一步，中方将继续同论坛各非方成员保持密切沟通配合，落实好双方领导人共识和论坛会议举措，把中方的承诺变成中非人民看得见、摸得到的累累硕果，推动构建新时代中非命运共同体不断走深走实。

法新社记者：本周早些时候，广州检测出1例感染奥密克戎变异株的病例，香港也检测出几例。请问这是否会影响内地和香港特区间恢复通关的计划？

汪文斌：这个问题建议你向主管部门询问。

彭博社记者：近日，中国出现了一些奥密克戎变异株感染者。关于中国疫苗是否仍然对变异毒株有效，目前相关研究得出的结论不尽相同。我想问的是，此前已接收科兴等中国疫苗的国家是否要求中方就此开展相应研究，或提供更多数据？

汪文斌：这个问题也建议你向主管部门询问。作为原则，我可以告诉你的是，中国疫苗的安全性和有效性已经为事实所证明。

澎湃新闻记者：今天是北京冬奥会倒计时50天。我们看到，随着北京冬奥会筹办工作的稳步推进，全世界对于冰雪运动盛会到来的热情日益高涨。发言人对此有何评论？

汪文斌：北京冬奥组委发言人已多次及时向大家介绍了北京冬奥会筹备工作情况。目前，各项工作已经基本就绪。在北京冬奥会开幕倒计时50天的特别日子里，我的感受和大家是一样的，对北京冬奥会充满期待。我还买了一枚北京冬奥会倒计时50天的纪念徽章。

据我了解，各国运动员热切期望来华参赛，正利用这最后的50天参加相关测试赛，加紧刻苦训练，力求在北京展现自身风采和冰雪运动的魅力。我们衷心祝愿各国运动员在冬奥赛场取得新的突破，将为各国运动员的精彩表现大声喝彩。希望大家像可爱的冬奥吉祥物“冰墩墩”和“雪容融”一样，携手温暖世界，一起向未来。

路透社记者：日本首相称，他目前没有计划出席北京冬奥会。中方对此有何回应？

汪文斌：北京冬奥会是全球冬奥运动员和冰雪运动爱好者的盛会。我们欢迎各界积极参与北京冬奥会，反对将体育政治化的行径，这一立场是一贯的、明确的。中国有信心举办一届“简约、安全、精彩”的奥运盛会。

(责编：徐祥丽、刘慧)