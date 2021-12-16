“我对我们的‘冬奥之约’十分期待”“我期待很快访华并出席北京冬奥会开幕式”——15日，中国国家主席习近平与俄罗斯总统普京举行视频会晤，就双边关系、务实合作、国际战略协作等话题交流了一个半小时。双方许下的“冬奥之约”，展现出两国元首深厚的友谊，也见证了两国高度的政治互信。正如莫斯科大学教授扎伊采夫所说，这是两国领导人、两位老朋友之间最高级别信任的又一证明。

受百年变局和世纪疫情交织影响，世界进入动荡变革期。中俄关系何以能经受住各种风浪考验，展示出新的生机活力，“成为践行真正的多边主义、维护国际公平正义的中流砥柱”？这关键靠两国元首的战略引领。

本次会晤是今年以来中俄元首第二次视频会晤，也是2013年以来双方第三十七次会晤。环顾世界，像中俄元首会晤频次之高并不多见。过去8年，两国元首曾经一起观球赛，一起过生日，一起坐高铁，可以说是真正的好朋友、老朋友、真朋友。在元首外交的引领下，中俄关系处于前所未有的历史最好时期，各领域务实合作不断取得成果。

在本次会晤中，两国元首全面总结了今年双边关系，对合作成果表示满意。以经贸为例，尽管受新冠疫情影响，今年中俄双边贸易额仍再创新高，前11个月已突破1300亿美元大关。在11月举行的第四届中国国际进口博览会期间，俄罗斯的糖果、冰淇淋数秒内被抢购一空，既丰富了中国人的食品袋，也让俄罗斯企业收获“短短数秒就盈利400多万元”的惊喜。

此外，在能源、科技创新等方面，中俄合作也收获颇丰，且越来越接地气、惠民生。比如，中俄天然气东线管道纵向贯穿中国东部地区，沿线的中国民众都用上了俄罗斯天然气。而中国的手机、汽车在俄销量也在增加，给当地民众提供了更多选择。正如习主席在会晤中所说，中俄全方位务实合作展现出巨大政治优势和机遇优势。

与此同时，中俄同为安理会常任理事国，在捍卫国际公平正义、促进国际关系民主化方面有着共同看法和立场。从共推阿富汗问题政治解决，到共同发声坚决反对美国搞所谓“民主峰会”制造分裂，中俄合作既是对霸权主义的有力制衡，也是对以联合国为核心的国际体系的坚定维护，给充满不确定性的国际秩序注入更多确定性。

当前，国际上仍有一些势力打着“民主”“人权”的幌子对中俄两国内政横加干涉。为此，中俄必须采取更多联合行动，更加有效维护双方的安全利益，在全球治理上发出更加响亮的声音。在会晤中，中方表示将一如既往坚定支持俄方为维护国家长治久安所作的努力。俄方表示将最坚定地支持中国政府在涉台问题上的正当立场，坚决反对任何势力借涉台问题损害中方利益，坚决反对在亚太地区组建任何形式的“小圈子”。路透社评价道，此次中俄元首视频会晤充分显示出中俄是如何相互支持的，两个大国团结一致，反对西方的干预。

历经各种风浪考验，中俄合作只有进行曲。再过一个多月，两国元首将迎来疫情后首次“面对面”会晤。届时，双方将发表重要成果文件，签署一系列合作文件，推动中俄关系再攀高峰。世代友好、合作共赢、一起向未来——中俄合作不仅是两国民众之福，也是世界和平发展之幸。任何挑拨离间中俄关系的图谋都不会得逞。

（国际锐评评论员）

来源：央视新闻客户端

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