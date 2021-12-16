新华社北京12月16日电（谢希瑶、闫依琳）国家发展改革委新闻发言人孟玮16日说，截至目前，我国已与145个国家、32个国际组织签署200多份共建“一带一路”合作文件。

孟玮在当天举行的新闻发布会上说，近日我国与中非共和国、几内亚比绍、厄立特里亚、布基纳法索、圣多美和普林西比等非洲国家签署政府间共建“一带一路”合作文件。中国与非盟共建“一带一路”合作工作协调机制第一次会议于日前召开，双方围绕抗疫、粮食、能源、产能投资、基础设施、质量标准、统计等领域合作进行了交流，进一步深化了共识。会议签署了《中华人民共和国国家发展和改革委员会与非洲联盟委员会关于建立共建“一带一路”合作工作协调机制的谅解备忘录》。

她还介绍，11月份，中欧班列开行1246列，运送12万标箱，同比分别增长1%、4%，综合重箱率99.4%，继续保持高位运行，连续19个月单月开行千列以上。1至11月，中欧班列共开行13817列，运送133.2万标箱，同比分别增长23%、30%，综合重箱率98.1%。截至11月底，中欧班列累计开行47414列，运送货物429.7万标箱，累计运送防疫物资1343万件，共计10.3万吨。

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