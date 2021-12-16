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印尼发现本国首例奥密克戎新冠变体病例

2021年12月16日19:14 | 来源：人民网-国际频道
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人民网雅加达12月16日电（记者张杰）印尼卫生部长布迪16日表示，印尼发现了本国首例奥密克戎新冠变体病例。

该病例公布于15日晚间，患者是雅加达Wisma Atlet（亚运村隔离医院）的一名清洁工。

8 日，亚运村隔离医院三名清洁工在接受 PCR 检测后检测出阳性，随即对检测出阳性的样本进行全基因组测序，15 日公布的结果显示，其中一人感染的是奥密克戎变种，另外两人不是。卫生部表示，这三人均无国外旅行史，因此怀疑该病例由某名入住的境外输入患者感染。卫生部还表示，目前印尼尚未发现社区传播。

印尼总统佐科16日也就此事发表公开讲话，呼吁国民注意防范，控制变种的扩散，并且要求没有接种疫苗的民众立即接种。

尽管卫生部表示尚未发现社区传播，但据印尼媒体报道，该国尚有5 例疑似奥密克戎变种病例。其中两名分别为来自英美的印度尼西亚公民，目前正在雅加达亚运村隔离。另外三名为来自中国（暂未公布来自内地还是港澳台）的外籍人士，目前正在美娜多隔离。卫生部长布迪强调，这五个病例目前均处在隔离状态，是否确认是奥密克戎变种病例暂时还在排查，预计在未来三天内得到确认。

(责编：徐祥丽、刘慧)

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