新华社北京12月16日电 12月15日，习近平主席同普京总统举行年内第二次视频会晤。会晤结束后，外交部副部长乐玉成接受媒体采访，介绍会晤情况。

乐玉成表示，今天的视频会晤是8年来两国元首第37次会晤。他们共叙友情，互祝新年，在采取同传翻译方式下，在十分亲切友好的氛围中长谈一个半小时，就中俄双边关系、各领域务实合作、国际战略协作等广泛深入交换意见，达成了广泛共识，为推动中俄关系在新的一年里继续高质量发展注入了强劲动力。中俄关系之所以达到今天的高度，关键靠的是两国元首战略引领。这些年，两国元首密集互动，一起坐高铁，一起看球赛，一起过生日，留下很多友好佳话，结下深厚个人友谊。他们每次会晤都能坦诚沟通、协调立场、达成共识。习近平主席和普京总统是名副其实的好朋友、老朋友、真朋友。

乐玉成表示，两国元首热切期待“冬奥之约”“新春之约”。北京冬奥会将于明年2月4日开幕，习近平主席再次热情欢迎普京总统届时来华。普京总统表示期待出席北京冬奥会开幕式，以此体现对中方办会的支持和俄方反对将体育政治化的一贯立场。北京冬奥会恰逢中国农历新年，普京总统来华既是庆冬奥，也是同中国人民一起过大年。这将是新冠肺炎疫情发生以来，两国元首首次“面对面”会晤，意义重大而特殊。目前，两国工作层正在认真筹备2月峰会，届时两国元首将发表重要成果文件，双方也将签署一系列合作文件。两国元首宣布，明后两年中俄将举办体育交流年。这将是中俄第八个国家级主题年活动，活动达550项。双方将以体育交流年为桥梁和纽带，增进两国人民相互了解和友谊。

乐玉成表示，两国元首全面总结了今年双边关系，对合作成果表示满意，认为中俄关系正处于历史最好时期，不断在更高起点、更大范围、更深层次上取得新的发展。

今年是中俄关系承上启下之年。今年6月在《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年之际，两国元首决定条约延期并赋予其新的时代内涵。习近平主席指出，世界百年变局和世纪疫情交织影响，世界进入动荡变革期。中俄关系经受住各种风浪考验，展示出新的生机活力。普京总统表示，俄中体现出高度战略互信，树立了在互不干涉内政、相互尊重彼此利益基础上实现互利共赢的榜样，堪称21世纪国际关系的典范。双方在涉及彼此核心利益问题上坚定相互支持，捍卫了各自国家尊严和两国共同利益。“世代友好、合作共赢”理念得到发扬光大，更加深入人心。

今年也是中俄务实合作丰收之年。两国元首指出，今年双边贸易额再创新高，前11个月已突破1300亿美元大关。中俄科技创新年完美收官，实施了上千个科创领域合作项目。两国一系列战略性大项目顺利推进。“一带一路”倡议同欧亚经济联盟建设进一步对接。能源合作持续深化，覆盖油、气、煤、电、核及上中下游全产业链，俄方对华能源供应大幅增加。双方积极开展抗疫及疫苗研发和生产合作，共同反对将疫情政治化。中俄合作更加务实、更接地气、更惠民生，合作成果已经“飞入寻常百姓家”。更多中国民众用上了俄罗斯天然气，餐桌上出现来自俄罗斯的禽肉和牛肉产品。第四届进博会期间，俄罗斯糖果、冰淇淋数秒内被抢购一空，既丰富了中国人的菜篮子、零食罐，也让俄罗斯企业收获“短短数秒就盈利400多万元”的惊喜。华为、小米等中国品牌智能手机成为俄罗斯半数消费者的选择。两国元首认为，中俄全方位务实合作展现出巨大政治优势和机遇优势，愿推动双方进一步深化各领域合作。

今年还是中俄战略协作深化之年。两国元首重申双方坚决捍卫以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，反对单边主义、强权政治和挑动意识形态纷争，主张维护国际公平正义和推动国际关系民主化。习近平主席强调，民主是全人类的美好追求和共同价值，也是各国人民的权利。一个国家是否民主，如何更好实现民主，只能由本国人民来评判。国际上的事应由各国共同商量着办，推行国际关系民主化、践行真正的多边主义才是人心所向、大势所趋。中方愿同俄方加强沟通协调，引导国际社会树立正确的民主观，捍卫各国正当民主权利，坚决反对披着“多边主义”和“规则”外衣的霸权行径和冷战思维。普京总统表示，俄方将最坚定地支持中方在涉台问题上的正当立场，坚决反对任何势力借涉台问题损害中方利益。普京总统指出，俄中战略协作已经成为有效解决各种国际热点问题、维护国际和平的重要积极因素，为巩固以国际法为基础的国际秩序发挥了重要作用。俄方将坚决反对在亚太地区组建任何形式的“小圈子”，任何挑拨离间俄中关系的图谋都不会得逞。俄方愿同中方继续深化在上海合作组织、联合国安理会等多边场合的密切协作，支持中方明年担任金砖国家主席国工作，坚决反对干涉俄中两国内政和遏制两国正当发展利益的企图，捍卫国际公平正义，维护国际战略安全与稳定。俄方愿同中方就维护各国真正民主权利问题加强沟通。

乐玉成表示，两国元首对中俄关系下一步发展作出了规划和展望。2022年，中国共产党将召开二十大，俄罗斯将进入落实《2030年前国家发展目标》的关键时期。双方将继续奉行“四个相互坚定支持”，互为发展机遇、互为战略依托，推动中俄关系持续高水平、高质量发展，使之成为互信程度最高、协作水平最高、战略价值最高的大国关系典范，为推动建设新型国际关系、构建人类命运共同体作出更大贡献。

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