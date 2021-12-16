新华社曼谷12月16日电 （国际观察）布林肯首访东南亚草草收场

新华社记者林昊

因随行人员新冠检测呈阳性，美国国务卿布林肯15日临时取消了原计划对泰国的访问，只访问了印度尼西亚和马来西亚就提前结束行程回国，上任以来对东南亚的首访就此草草收场。

分析人士认为，美国高官近来频频造访东南亚，打着发展与东盟国家关系的旗号，强行推广所谓的“印太战略”，其真实目的是企图在亚太地区打造遏华“小圈子”，维护自身霸权。不过，东盟国家普遍重视与各国发展友好关系，不愿在外部压力下选边站队，美方图谋难以得逞。

意在搞“小圈子”

布林肯此次出访前，美国政府官员表示，美方致力于将与东盟国家关系提升至“前所未有”的水平。布林肯访问期间，在南海等问题上将矛头直指中国，同时强调美国将制定“印太战略”，以促进投资和经贸合作，加强基础设施建设，并在国防和外交方面与东盟国家建立更紧密的联系。

分析人士指出，本届美国政府上台以来，先后派出副国务卿舍曼、国防部长奥斯汀、副总统哈里斯等高官访问东南亚，试图拉拢相关国家，通过搞“小圈子”来实现遏华图谋。

在马来西亚分析人士阿兹米·哈桑看来，布林肯在印尼访问期间对中国横加指责，其拉拢印尼等东盟国家的目的昭然若揭。

印尼《雅加达邮报》刊文指出，美国政府毫不掩饰地利用其伙伴和盟友为美国地缘政治利益服务。

马来西亚政治学者李佩敏认为，中国与东盟国家地缘相近、交往密切，美国希望通过增加自身在东南亚地区的存在，阻止东盟国家与中国走近，以维护美国的霸权。

对美不满加剧

由于随行人员新冠检测呈阳性，布林肯提前结束访问回国，高调开始的首次东南亚之行草草收场。路透社评论说，此访戛然而止，令美国修复与东盟国家关系的努力遭遇挫折。

这已经不是布林肯在与东盟国家的接触中首次出现“意外”。今年5月，布林肯原计划与东盟国家外长举行视频会议，结果因为美方出现“技术故障”而未能举行。美国《外交政策》杂志刊文说，一些东盟国家官员认为，所谓“技术故障”是美方未投入足够力量准备所致，暴露出美方对东南亚地区外交的不重视。

分析人士指出，东盟国家对美国的不满由来已久。美国只顾在亚太地区部署大量军力，却没有在东盟国家最关心的发展问题上给予足够帮助。

阿兹米说，贸易对东盟十分重要，但美国并未致力于创造新的机遇、促进贸易往来，而是想方设法寻求拉拢东盟国家对抗中国。看上去，美国对制造冲突更感兴趣。

新加坡国立大学亚洲研究院杰出研究员马凯硕最近在《外交政策》上撰文说，美国、英国、澳大利亚日前宣布建立三边安全伙伴关系并计划开展核潜艇合作，这表明美国在亚太地区的政策依然是军事同盟优先。

东盟不愿站队

事实上，美国在东南亚地区打的“小算盘”早已引起该地区国家警觉，包括布林肯此次访问的印尼与马来西亚。

马来西亚副外长卡马鲁丁·加法尔表示，马来西亚在外交上秉持中立立场，致力于发展与所有国家的友好关系，不会在中美之间选边站队。他同时表示，马来西亚将继续坚持以东盟为中心的区域合作架构，致力于维护地区和平与繁荣。

澳大利亚洛伊研究所东南亚研究负责人本·布兰德认为，印尼非常重视外交独立性，与伊朗、俄罗斯等美国眼中的“对手”都保持着良好关系。尽管印尼在军事、反恐、发展等方面与美国有合作，但对美英澳建立三边安全伙伴关系等动向保持警惕。

美方试图在亚太地区打造“小圈子”的做法已引发不少担忧。新加坡总理李显龙11月接受媒体采访时表示，东盟国家希望与美国以及其他所有活跃的经济体合作，“没有多少国家会愿意加入一个集团去共同对抗那些被排除在外的国家”。（参与记者：宋宇、郑世波、余谦梁、杨士龙）

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