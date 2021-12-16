新华社华盛顿12月15日电（记者高攀 熊茂伶）国际货币基金组织（IMF）15日发布的数据显示，受新冠疫情和全球经济衰退影响，2020年全球债务规模达到创纪录的226万亿美元。

数据显示，2020年是自第二次世界大战结束以来全球债务增加最多的一年，全球债务与国内生产总值（GDP）之比上升28个百分点至256%。其中，发达经济体公共债务上升尤为明显，其与GDP之比已从2007年的约70%升至2020年的124%，同期发达经济体私营部门债务与GDP之比从164%升至178%。

IMF财政事务部主任维托尔·加斯帕尔当天在文章中说，随着全球利率上升和金融环境收紧，全球债务激增可能会增加经济脆弱性，阻碍经济复苏，政策制定者面临的关键挑战是在高债务和通胀上升的环境下如何正确实施财政和货币政策组合。

加斯帕尔表示，随着中央银行加息以抑制通胀，财政政策也要作出相应调整。历史经验显示，随着利率上升，财政支持对于促进经济和就业增长的效果减弱，同时可能会加剧通胀压力。

加斯帕尔警告说，如果全球利率上升快于预期，金融环境大幅收紧，债台高筑的政府、家庭和企业就会有更大压力；如果公共和私营部门同时被迫去杠杆，经济增长前景将面临风险。

加斯帕尔认为，那些存在较高融资需求和容易受到汇率波动干扰的经济体或需尽快调整政策，以稳定市场信心和防止陷入财政困境。此外，疫情和全球融资鸿沟凸显加强国际合作和为发展中国家提供有力支持的必要性。

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