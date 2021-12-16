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第三届西非论坛暨国别与区域研究工作座谈会举行

2021年12月16日15:47 | 来源：人民网-国际频道
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人民网讯 第三届西非论坛暨国别与区域研究工作座谈会于2021年12月15日在成都电子科技大学以线下线上方式举行。此次论坛的主题为中非共建“一带一路”背景下西非经济与社会发展，并举办非洲文学文化研究案例及方法论圆桌交流。

电子科技大学校党委副书记申小蓉，“七一”勋章获得者、首位中国政府非洲事务特别代表刘贵今，中国和平发展基金会副秘书长、原中国驻几内亚比绍原大使王华，教育部国别与区域研究工作秘书处负责人、长江学者特聘教授罗林在开幕式上致词。

申小蓉表示，在中非双方的共同努力下，中非关系正在开启伟大的“新时代”。西非各国在政治、经济、文化等方面的发展也充分借鉴了其他国家的经验，将其他国家的援助与国内形势相结合，形成具有西非特色的发展道路。因此，加强西非国别与区域研究具有重要意义，既是现实的需求，也是理论研究和学科发展的需要。

浙江师范大学非洲研究院院长、长江学者特聘教授刘鸿武，中国非洲史研究会会长、电子科技大学西非研究中心协议教授李安山，加纳中华工商总会会长、西非研究中心顾问委员会委员唐宏，贝宁华侨华人会会长史亚娟先后进行主题发言。

此次活动由电子科技大学主办，电子科技大学西非研究中心、电子科技大学公共管理学院承办，中国非洲史研究会支持。

活动期间还举办了《西非发展研究（2017-2020）》发布会，以及“成电讲坛”之西非研究系列讲座。（任洋、匡亚林）

(责编：王禹蘅、常红)

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