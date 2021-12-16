人民网华盛顿12月16日电 （记者李志伟）《今日美国报》报道说，随着美国通货膨胀继续飙升，美国人已将通货膨胀排在疫情前面，列为他们最关心的问题。

根据美国广播公司与益索普集团12月12日公布的民调，69%的民众不满美国总统拜登抑制通货膨胀的方式，仅有28%表示认同。另有57%的民众不满拜登在复苏经济方面的表现。

美国劳工统计局12月10日发布报告说，截至11月，美国消费者价格指数（CPI）在过去12个月上涨6.8%，这是1982年6月以来的最大涨幅。食品、住房、汽车、能源是价格上涨的主要因素。

彭博社报道说，拜登表示，美国通胀“危机已到最高点”，应该很快会迅速下降，而共和党则将最新的通胀数据称为“拜登繁荣”。美联社称，经济学家现在发出更令人沮丧的信息：价格上涨可能会持续到明年，甚至更长时间。

密歇根大学发布报告指出，通货膨胀成为美国消费者主要的经济担忧，美国消费者预计未来一年消费者价格指数将增长4.9%，这是2008年以来最大涨幅。密歇根大学消费者信心调查主任理查德·柯廷说，“当被问到美国面临更严重的问题是通胀还是失业的时候，76%的人选择通胀，只有21%选择失业”。

美国前财政部长拉里·萨默斯指出，美国政府经济刺激计划是通胀加剧的一个原因，拜登没有为大规模经济刺激计划带来的物价上涨做好充分准备，也没有迅速采取适当行动降低通胀。他说，“不幸的是，华盛顿的政策制定者几乎每个月都落后于形势变化”。

民调还显示，拜登在处理犯罪和枪支暴力议题方面所获支持率同样下滑，分别有36%和32%的民众认可他的表现。

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