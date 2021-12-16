2021年12月15日，驻澳大利亚使馆临时代办王晰宁在澳主流媒体《堪培拉时报》发表题为《中国全过程人民民主是高质量的民主》的署名文章。全文如下：

当美国拉着一些所谓“价值观盟友”召开“领导人民主峰会”之际，世界上却有越来越的国家被“何为民主、究竟应该由谁来定义民主”等问题困扰。

一千个人眼中有一千个哈姆雷特。民主，归根到底是能不能真正做到人民当家做主。中国共产党领导创立的全过程人民民主交出了一份优异的答卷。

今年是中国共产党成立100周年。百年来，中国共产党高举人民民主旗帜，领导中国人民实现人民当家作主，人民真正成为国家、社会、自己命运的主人。早在抗日战争胜利前，面对能否跳出“历史周期律”问题，毛泽东同志就表示中国已经找到了新路。这条新路就是民主。从陕甘宁边区的“豆选”，到北京人民大会堂的投票；从建立“三三制”为原则的抗日民主政权，到确立人民民主专政的社会主义国家制度等。经过70多年的实践探索，中国形成了一整套与自身相适配且成效显著的社会主义民主政治制度。特别是党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央提出全过程人民民主重大理念并大力推进，民主价值理念进一步转化为科学有效的制度安排，以及具体现实的民主实践。

在中国，全过程人民民主涵盖民主选举、民主协商、民主决策、民主管理、民主监督等整个民主过程，实现了过程民主和成果民主、程序民主和实质民主、直接民主和间接民主、人民民主和国家意志相统一，是全链条、全方位、全覆盖的民主，也是最广泛、最真实、最管用的民主。反观西方一些国家，人民只有在投票时被唤醒、投票后就进入休眠期，只有竞选时聆听天花乱坠的口号、竞选后就毫无发言权，只有拉票时受宠、选举后就被冷落，这样的民主就不是真正的民主。

举个中国基层民主选举的例子。根据宪法，年满18周岁的中国公民都享有选举权和被选举权，只有依法被剥夺政治权利的人除外。当前中国正在进行县乡两级人大的换届选举，有超过10亿选民参加选举。这是中国全过程人民民主最广泛、最生动的实践，也是世界上规模最大的选举。改革开放以来，中国进行了12次乡级人大代表的直接选举，11次县级人大代表直接选举，选民参选率都保持在90%左右。此外，中国的人大代表选举经费由国库开支，从制度上有效保证了金钱不能染指选举。

中国政府坚持“开门问策”、民主决策。各级政府对即将实施的重大决策和各方提出的重大决策建议，都会在决策启动、决策研究制定、决策草案公示、决策最终确定、决策后评估等各个阶段，广泛听取社会各界特别是直接关系人的意见和建议，确保人民的意愿和呼声能够转化为党和政府的重大决策。在“十四五”规划建议起草阶段，习近平总书记先后主持召开多场各领域专家代表座谈会等，当面听取各方面的意见建议。我们还通过网络征求意见，累计收到超过101.8万条建言，有关方面整理出1000余条建议，并且做到了能吸收的尽量吸收。

民主不是一种定制的产品，全世界都一个模式、一个规格。一个国家民主不民主，要由这个国家的人民自己来评判。哈佛大学《理解中国共产党韧性：中国民意长期调查》结果显示，中国民众对中央政府的满意度超过93%，比过去几十年任何时候都高。而这正是中国民主具有强大生命力最真实的反映。

民主没有最好，只有更好。中国从不输出民主模式，我们相信每个国家都有权利选择适合本国国情的民主制度。历史反复证明，照抄照搬他国的政治制度行不通，会水土不服，甚至会把国家前途命运葬送掉。只有扎根本国土壤、汲取充沛养分的制度，才最可靠、也最管用。同时，要秉持兼容并蓄的态度，虚心学习他人的好东西，结合中国的国情加以消化吸收，转化成中国自己的好东西，更好地保证中国人民当家作主。

来源：中华人民共和国驻澳大利亚联邦大使馆

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