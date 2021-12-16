新华社安卡拉12月15日电（记者郑思远 李振北）北京2022年冬奥会图片展“一起向未来”15日在土耳其首都安卡拉举行。

中国驻土耳其大使刘少宾在展会上致辞说，新冠疫情给很多国际体育赛事的举办带来了前所未有的严峻挑战。中国坚定履行对国际社会的庄严承诺，迎难而上，有条不紊地推进冬奥会和冬残奥会的筹办工作。

刘少宾表示，中土两国在体育领域一直保持着良好的交流与合作，相信北京冬奥会能够进一步促进两国在体育，特别是冬季运动项目上的交流合作。中方愿同包括土耳其在内的国际社会一道，携手彰显“更团结”的奥林匹克新精神，“一起向未来”。

土耳其奥委会主席埃尔德内尔说：我们目睹了东道国为这一全球性体育赛事做出了非常认真的努力。期待冬奥会像北京夏季奥运会一样盛大开幕。我坚信北京冬奥会取得圆满成功，我们将在中国度过难忘的时刻。

图片展设置了“冬奥会愿景和办奥理念”“冬奥会和冬残奥会项目”“赛区规划”和“城市发展”四大板块，从不同角度对2022年北京冬奥会、冬残奥会进行了全面的介绍。图片展示了冬奥吉祥物冰墩墩和雪容融，还有“冰立方”“冰丝带”“雪如意”等凝聚了中式美学、闪耀着科技光芒的竞赛场馆。通过展会人们还可以了解到北京冬奥会“绿色、共享、开放、廉洁”的办奥理念。

出席开幕仪式的还有土耳其国会议员、土耳其奥委会委员、土中友好基金会主席等上百名土中友好人士。

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