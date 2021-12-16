新华社斯德哥尔摩12月15日电（记者付一鸣）欧洲疾病预防与控制中心15日发布的新冠风险评估报告显示，新冠病毒变异株奥密克戎在欧盟和欧洲经济区进一步传播的可能性“非常高”，区域内各国应在继续推进疫苗接种的同时，加强戴口罩、远程办公等疫情防控措施，团结抗疫。

报告指出，奥密克戎毒株已在欧盟和欧洲经济区国家社区传播，模型预测显示，该毒株传播迅速，可能在2022年前两个月内取代德尔塔毒株，成为区域内流行的主要变异毒株。虽然奥密克戎毒株所致疾病的严重程度未必高于德尔塔毒株，但前者更强的传播能力可能导致确诊病例猛增，造成更多住院和死亡病例。因此，与奥密克戎毒株在欧盟和欧洲经济区进一步出现和传播相关的公共卫生风险也被评估为“非常高”。

欧洲疾控中心主任安德烈娅·阿蒙当天发表声明说，疫苗接种仍是降低奥密克戎毒株影响和应对德尔塔毒株传播的关键组成部分。各国应进一步推进疫苗接种，并尽快为所有符合条件的人接种疫苗加强针。

阿蒙指出，仅仅推进疫苗接种还不够，现在“迫切需要采取强有力的行动”遏制疫情蔓延，以减轻医疗系统的沉重负担。她说，正确戴口罩、远程办公、避免人群聚集、保持手部和呼吸道卫生、加强封闭空间通风等非药物干预措施仍非常重要，取消这些干预措施的国家可能会出现病例大幅反弹。

她还表示，各国在核酸检测、感染者隔离、密切接触者追踪、病毒基因组监测等方面亦不可松懈。“通过共同行动，我们可以应对疫情造成的困难局面。随着（圣诞新年）假期临近，我们比以往任何时候都更需要团结。”

欧洲疾控中心统计数据显示，截至15日，欧盟和欧洲经济区已有27个国家报告了奥密克戎毒株感染病例，总计2629例。

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