新华社北京12月16日电 世界卫生组织15日说，初步证据显示，变异新冠病毒奥密克戎毒株可能使新冠疫苗有效性减弱，并且人们重复感染这一毒株的风险更高。不过，现有检测手段和治疗方法的有效性似乎没有受到影响。

南非11月24日向世卫组织报告发现这一新毒株，世卫组织随后将这一毒株列为“需要关注”的变异株并命名为奥密克戎。

世卫组织在15日发布的每周流行病学报告中写道，已有77个国家和地区报告这一毒株感染病例。

这是世界卫生组织总干事谭德塞5月7日在瑞士日内瓦出席新闻发布会的视频截图。（新华社发）

世卫组织总干事谭德塞14日说，实际情况很可能是这一毒株已传播至全球大多数国家和地区。

这份报告写道，从目前有限数据来看，奥密克戎毒株看起来比另一变种德尔塔毒株传播速度更快。无论是在奥密克戎毒株占“主流”的南非，还是德尔塔毒株占“主流”的英国，上述结论都得到验证。

美国约翰斯·霍普金斯大学数据显示，奥密克戎毒株在南非传播极快，南非11月29日报告的过去7天日均新增感染病例为每10万人8.07例，到本月13日增长到每10万人34.37例。

12月15日，在加拿大安大略省米西索加一处“不下车”新冠病毒检测中心，一名身穿防护服的医护人员准备为检测者取样。（新华社发，邹峥摄）

英国卫生大臣赛义德·贾维德13日说，奥密克戎毒株感染病例目前占伦敦新增确诊病例的44%，将在48小时内成为首都的“主流”毒株。

世卫组织说，现阶段有关奥密克戎毒株致病程度的临床数据仍然相当有限。由于从确诊病例数量增加到重症患者、死亡病例增加存在时间差，预计未来数周人们将获得更多有关奥密克戎毒株致病力的信息。

初步数据显示，奥密克戎毒株可能使新冠疫苗对防止感染和传播的有效性减弱。同时，人们重复感染这一毒株的风险增加。

12月14日，人们走在美国纽约时报广场。（新华社发，郭克摄）

按世卫组织的说法，现阶段尚无法确定奥密克戎毒株逃避免疫的程度，也不清楚现有疫苗对避免奥密克戎感染者发展至重症和死亡的保护程度，需要更多数据才能进一步了解。

基于上述判断，世卫组织认为奥密克戎毒株在全球范围传播的风险“非常高”。

这份报告同时指出，奥密克戎毒株似乎并没有影响当前广泛使用的新冠病毒检测手段的准确性，包括聚合酶链式反应(PCR)检测和快速抗体检测。此外，针对重症和危重患者的治疗方法预计对奥密克戎感染者同样有效。（张旌）

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