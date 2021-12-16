人民网阿布贾12月15日电 （记者姜宣）尼日利亚阿布贾大学教授谢里夫13日在尼主流媒体《人民报》发表题为《美国和自利的民主说教》评论文章，揭露美举办所谓“民主峰会”的虚伪本质，盘点美糟糕的人权纪录，指出所谓“民主峰会”不过是反民主、反自由、反法治的联盟。高度认同中国全过程人民民主理念，认为它有着完整制度体系，得到了实践检验，为国际政治格局提供了新模式。

文章称，美民主制度糟糕透顶。从美西战争到朝鲜战争、越南战争，从海湾战争到伊拉克战争，再到入侵利比亚和阿富汗，美从来都是以霸权主义的姿态干涉他国内政，导致无辜平民遭到杀戮。美恶劣的人权纪录使其丧失了作为民主领袖的资格。人类历史上最大的种族灭绝不是发生在纳粹德国，而是发生在美国，估计有1亿印第安人被屠杀。美国经济起步建立在奴隶制度上，奴隶制度是对人权的最大践踏。直到今天，美种族歧视现象依然很严重。

文章称，民主是全人类的共同价值，是中国共产党和中国人民始终不渝坚持的重要理念。人民当家做主是中国民主的本质和核心。中国全过程人民民主实现选举民主和协商民主相结合，是选举、协商、决策、管理、监督有机结合的制度，它关注的重点是国家发展、社会治理和人民生活。全过程人民民主防止个人操纵政治进程以赢得选举，也不允许政客在竞选时许下承诺，一旦当选就全盘违背。中国的民主制度是广泛的、真正有效的民主，解决了人民的需要。

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