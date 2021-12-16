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英国日增新冠确诊病例数创新高

2021年12月16日10:26 | 来源：新华网
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新华社伦敦12月15日电（记者郭爽）英国政府15日公布的最新疫情数据显示，该国新增78610例新冠确诊病例，创疫情暴发以来单日新增最高纪录；累计确诊达11010286例；新增死亡165例，累计死亡146791例。

英国卫生安全局15日公布的数据显示，当天新增奥密克戎毒株感染病例4671例，累计确诊10017例。

英格兰首席医疗官克里斯·惠蒂当天在新闻发布会上警告，未来几周可能将不断出现创纪录的疫情数字。惠蒂指出，随着奥密克戎毒株加速传播，英国正面临“相互叠加的”双重打击，即德尔塔变异毒株感染病例持续高位，而与此同时，奥密克戎毒株感染病例“迅速增长”。

英国卫生与社会保健部12日发布公告说，英国新冠疫情警报级别由3级升至4级，以应对奥密克戎毒株在该国快速传播。英国首相约翰逊12日宣布，启动“奥密克戎紧急加强针国家任务”，在新年前为英格兰所有18岁及以上人员提供加强针接种服务。截至15日，英国12岁以上人员中超过81%已接种两剂新冠疫苗，超过43%已接种加强针。

本月8日，英国启动《应对新冠疫情：秋冬计划》B计划，即后备计划，以应对奥密克戎毒株在英国快速传播。

(责编：艾雯、燕勐)

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