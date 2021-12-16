新华社哈瓦那12月15日电（记者林朝晖）中国政府对古巴紧急抗疫援助项目交接仪式15日在古巴公共卫生部举行，中国驻古巴大使马辉与古巴公共卫生部长波塔尔·米兰达共同出席，古外贸外资部副部长里瓦斯与马辉共同签署项目交接证书。

马辉在仪式上说，新冠疫情暴发以来，中古两国守望相助、同舟共济、担当作为，不仅谱写了两国友谊新篇章，也为推动国际社会团结抗疫、构建人类卫生健康共同体和人类命运共同体做出了突出贡献。今年，古巴疫情起伏反复、经济民生遇到困难，中国人民感同身受，中国政府紧急提供抗疫物资援助，援助物资已在7月至10月分批运抵古巴。

米兰达代表古巴政府和人民感谢中国政府提供紧急援助，帮助古巴抗击疫情。他表示，古中友谊源远流长，两国在各领域紧密合作，中国对古伸出援手不仅体现了两国牢不可破的友谊，也展示了两国继续深化双边合作、共同抗击疫情的意愿，中国的援助与其他国际援助一道为古抗疫发挥了至关重要的作用。

米兰达说，古巴不会忘记中国政府、各机构和企业的帮助，愿继续加强与中国在卫生、生物科技等各领域的交流合作，推动古中关系不断向前发展。

今年7月至10月，中国政府在对古巴抗疫物资、食药品和医疗用品紧急援助项下向古方提供了多批物资，包括呼吸机、制氧机、抗原检测试剂、个人防护设备、医用耗材和药品等。

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