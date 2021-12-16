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德国总理朔尔茨发表首份政府报告 表示将全力应对新冠疫情

2021年12月16日08:55 | 来源：新华网
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新华社柏林12月15日电（记者顾梓峄）德国总理朔尔茨15日在德国联邦议院发表上任后首份政府报告，阐释新政府在应对新冠疫情、推动能源转型和环境保护以及加强欧洲团结等方面政策。

12月15日，在德国首都柏林，德国总理朔尔茨在联邦议院发表上任后首份政府报告。新华社记者 单宇琦 摄

朔尔茨说，新政府将不遗余力应对当前新冠疫情。他呼吁民众减少接触并接种疫苗。他同时警告以暴力方式反对接种疫苗的少数极端人士，不要将其意志强加给大多数人。

朔尔茨还表示，德国将继续推动能源转型和环境保护，新政府计划到2030年将可再生能源发电比例从当前设定的65%提高到80%，科技进步将在其中发挥重要作用。在改善社会福利方面，新政府将投入更多精力，包括提高法定最低工资、新建住房、提高卫生福利等。

12月15日，在德国首都柏林，德国总理朔尔茨（中）在联邦议院发表上任后首份政府报告。新华社记者 单宇琦 摄

外交政策方面，朔尔茨强调德国的“欧洲立场”，表示德国将坚定与欧盟站在一起，致力于促使欧盟内部保持团结。对于俄罗斯和乌克兰当前局势，他表示愿与俄罗斯政府保持对话，但他同时强调德国将与欧洲伙伴保持一致。

此外，朔尔茨向前总理默克尔致敬，感谢默克尔过去16年为德国所作贡献。

12月15日，在德国首都柏林，德国总理朔尔茨在联邦议院发表上任后首份政府报告。新华社记者 单宇琦 摄

12月8日，朔尔茨在德国联邦议院举行的投票中获得395票，当选德国新任总理。朔尔茨当天宣誓就职并与默克尔正式交接。

(责编：艾雯、燕勐)

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