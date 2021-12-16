人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

外交部：若美方一意孤行推进涉疆法案中方必坚决回应

2021年12月16日08:54 | 来源：新华网
小字号

新华社北京12月15日电（记者董雪、伍岳）针对美国会日前通过涉疆法案，外交部发言人赵立坚15日说，中方坚决反对美国国会借涉疆问题干涉中国内政。如果美方一意孤行推进有关法案，中方必将作出坚决回应。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，14日，美国国会众议院通过参众两院商定的“维吾尔强迫劳动预防法案”，并拟在参院审议后即提交总统签署。中方对此有何回应?

赵立坚说，中方坚决反对美国国会借涉疆问题干涉中国内政。美国一些政客反复借涉疆问题造谣生事，是打着“人权”旗号搞政治操弄和经济霸凌，企图“以疆制华”，遏制中国发展。他们的险恶图谋绝不会得逞，只会让美国政府和国会在中国的信誉和形象进一步崩塌。

赵立坚说，强迫劳动的帽子非美国莫属。美国至今约有50万名从事农业劳作的童工，有24万到32.5万名妇女和儿童遭到性奴役。过去5年，每年被贩卖到美国从事强迫劳动的人口多达10万。美方应正视并解决好自身严重的强迫劳动问题。

他表示，美国政府对印第安人才是真正的种族灭绝。美国印第安人口从15世纪末500万减至20世纪初的约25万，只有原来的二十分之一。时至今日，印第安人在美国政治、经济、文化、社会生活等领域处于边缘地位，遭受长期、广泛、系统性歧视。印第安人保留地面积仅占美领土的2.3%，一些保留地甚至被美政府当作倾倒有毒或核废料的“垃圾桶”。仅以亚利桑那和新墨西哥两州交界的纳瓦霍族部落为例，该部落约四分之一的妇女和婴儿体内含有高浓度放射性物质。

赵立坚说，中国有句俗话，泥人禁不起雨打，谎言禁不起调查。新疆存在所谓“种族灭绝”和“强迫劳动”是世纪谎言，但在美国正成为“政治正确”。中方对此深表遗憾。“中方捍卫国家安全发展利益的决心坚定不移。如果美方一意孤行推进有关法案，中方必将作出坚决回应。”

(责编：艾雯、燕勐)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部