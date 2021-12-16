新华社北京12月15日电（记者董雪、伍岳）针对美国会日前通过涉疆法案，外交部发言人赵立坚15日说，中方坚决反对美国国会借涉疆问题干涉中国内政。如果美方一意孤行推进有关法案，中方必将作出坚决回应。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，14日，美国国会众议院通过参众两院商定的“维吾尔强迫劳动预防法案”，并拟在参院审议后即提交总统签署。中方对此有何回应?

赵立坚说，中方坚决反对美国国会借涉疆问题干涉中国内政。美国一些政客反复借涉疆问题造谣生事，是打着“人权”旗号搞政治操弄和经济霸凌，企图“以疆制华”，遏制中国发展。他们的险恶图谋绝不会得逞，只会让美国政府和国会在中国的信誉和形象进一步崩塌。

赵立坚说，强迫劳动的帽子非美国莫属。美国至今约有50万名从事农业劳作的童工，有24万到32.5万名妇女和儿童遭到性奴役。过去5年，每年被贩卖到美国从事强迫劳动的人口多达10万。美方应正视并解决好自身严重的强迫劳动问题。

他表示，美国政府对印第安人才是真正的种族灭绝。美国印第安人口从15世纪末500万减至20世纪初的约25万，只有原来的二十分之一。时至今日，印第安人在美国政治、经济、文化、社会生活等领域处于边缘地位，遭受长期、广泛、系统性歧视。印第安人保留地面积仅占美领土的2.3%，一些保留地甚至被美政府当作倾倒有毒或核废料的“垃圾桶”。仅以亚利桑那和新墨西哥两州交界的纳瓦霍族部落为例，该部落约四分之一的妇女和婴儿体内含有高浓度放射性物质。

赵立坚说，中国有句俗话，泥人禁不起雨打，谎言禁不起调查。新疆存在所谓“种族灭绝”和“强迫劳动”是世纪谎言，但在美国正成为“政治正确”。中方对此深表遗憾。“中方捍卫国家安全发展利益的决心坚定不移。如果美方一意孤行推进有关法案，中方必将作出坚决回应。”

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